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Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
4,8 т.
Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України
Палладіно розчарувався в Довбику

Нападник збірної України Артем Довбик зіткнувся з черговими проблемами в чемпіонаті Італії, де він захищає кольори "Болоньї". Наш співвітчизник розчарував нового наставника "россоблю" Раффаеле Палладінo і близький до того, щоб достроково повернутися з оренди до "Роми", якій належить.

Про це пише портал romadaily.com. Зазначається, що Палладінo відкрито розкритикував Довбика за відсутність старанності на тренуваннях і під час виходів на поле. "Йому потрібно більш натхненно тренуватися. Лише в такому разі він отримає свій шанс", – сказала наставниця "Болоньї".

Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України

Артем Довбик. Джерело: ФК "Болонья"

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Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України

Довбик святкує гол за збірну України. Джерело: УАФ

"Червоно-сині" всерйоз розглядають варіант уже в січні припинити дію річної орендної угоди зі столичними "вовками" й відмовитися від послуг Довбика. Крім того, усе вказує на те, що в Емілія-Романьї не скористаються правом викупити трансфер українця за 15-20 мільйонів євро.

Український форвард перейшов до "Болоньї" влітку цього року. За цей час зіграв за нову команду чотири матчі, в яких забив один гол. Варто також зазначити, що до складу "россоблю" Артем переходив за ініціативою наставника команди Доменіко Тедеско, якого відправили у відставку у вересні.

Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України

Раффаеле Палладінo. Джерело: ФК "Болонья"

Італійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної України

Артем Довбик після забитого гола

Як повідомляв OBOZ.UA, захисник збірної України Ілля Забарний допоміг французькому ПСЖ перемогти "Барселону" в матчі Ліги чемпіонів.

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Чемпіонат ІталіїБолоньяЗбірна України з футболуАртем ДовбикАртем Довбик
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