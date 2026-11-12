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Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,7 т.
Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату
Довбик не грає в "Болоньї"

Форвард збірної України Артем Довбик опинився в неприємній ситуації в італійській "Болоньї", куди він перебрався три місяці тому на правах оренди з "Роми". "Россоблю" справді розглядають можливість достроково відмовитися від послуг нашого співвітчизника і вже в січні повернути його до стану столичних "вовків".

Про це пише портал VoceGiallorossa з посиланням на видання Il Resto del Carlino. Двома головними причинами такої позиції болонського клубу є низький рівень гри Довбика, а також його висока зарплата, яка становить три мільйони євро на рік.

Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату

Артем Довбик може залишити "Болонью". Джерело: ФК "Болонья"

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Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату

Артем Довбик. Джерело: УАФ

Українець перебрався на "Ренато Даль'Ара" з ініціативи тренера Доменіко Тедеско, однак того відправили у відставку ще у вересні. Артем не зміг спрацюватися з новим наставником "Болоньї" Раффаеле Палладино, який не раз висловлював невдоволення роботою нападника на тренуваннях.

У нинішньому сезоні українець виходив на поле лише у 5 матчах, отримавши 105 ігрових хвилин. За цей час Довбик встиг відзначитися одним забитим м'ячем.

Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату

Раффаеле Палладино. Джерело: ФК "Болонья"

Артем Довбик

Артем Довбик на Євро-2020

Як повідомляв OBOZ.UA, повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України Іллі Забарному, скандуючи його ім’я.

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