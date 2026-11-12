Італійський клуб вирішив вигнати зірку збірної України через високу зарплату

Форвард збірної України Артем Довбик опинився в неприємній ситуації в італійській "Болоньї", куди він перебрався три місяці тому на правах оренди з "Роми". "Россоблю" справді розглядають можливість достроково відмовитися від послуг нашого співвітчизника і вже в січні повернути його до стану столичних "вовків".

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Про це пише портал VoceGiallorossa з посиланням на видання Il Resto del Carlino. Двома головними причинами такої позиції болонського клубу є низький рівень гри Довбика, а також його висока зарплата, яка становить три мільйони євро на рік.

Українець перебрався на "Ренато Даль'Ара" з ініціативи тренера Доменіко Тедеско, однак того відправили у відставку ще у вересні. Артем не зміг спрацюватися з новим наставником "Болоньї" Раффаеле Палладино, який не раз висловлював невдоволення роботою нападника на тренуваннях.

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У нинішньому сезоні українець виходив на поле лише у 5 матчах, отримавши 105 ігрових хвилин. За цей час Довбик встиг відзначитися одним забитим м'ячем.

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