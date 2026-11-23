Італійський супертяж Клементе Руссо (0-1, 0 КО) невдало дебютував на професійному ринзі у віці 44 років. Дворазовий чемпіон світу та дворазовий срібний призер Олімпійських ігор у любительському боксі на вечорі в Мілані без шансів програв єгиптянину Мохамеду Ельмаграбі (16-0, 8 КО).

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Руссо, який двічі бився з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) на ОІ, провів поєдинок у захисті. Ельмаграбі з перших хвилин захопив центр рингу й почав викидати свої комбінації, виснажуючи суперника, який старший на 14 років.

Розв’язка настала в середині третього раунду, коли італієць опинився в глибокому нокдауні. Він зумів підвестися з настилу рингу, однак одразу натрапив на атаку боксера з Єгипту, провалившись за канати, що змусило рефері зафіксувати поразку Руссо технічним нокаутом.

Італійський супертяж відомий тим, що на Олімпіаді-2008 у чвертьфіналі побив Усика, після чого переміг Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО), однак поступився в битві за "золото" росіянину Рахіму Чахкієву. Наш боксер після фіаско хотів завершити кар’єру, але після переконань батька продовжив виступи.

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Вже за чотири роки на Іграх у Лондоні Усик у вирішальному поєдинку переміг саме Руссо й став олімпійським чемпіоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, український боксер Арсеній Резніченко (16-0, 10 КО) здобув чергову перемогу на професійному рингу, достроково завершивши поєдинок проти представника Чехії Філіпа Горола (6-6-2, 3 КО).

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