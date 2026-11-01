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Історична нагорода! Україна здобула перше "золото" юнацьких Олімпійських ігор-2026. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
12
Історична нагорода! Україна здобула перше "золото" юнацьких Олімпійських ігор-2026. Відео
Медаль найвищого ґатунку до скарбнички нашої країни приніс дзюдоїст із Харкова. Джерело: НОК України

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров став переможцем юнацьких Олімпійських ігор-2026, які проходять у сенегальському Дакарі. 17-річний спортсмен виграв фінальну сутичку у ваговій категорії до 66 кг і приніс збірній України першу медаль нинішнього турніру.

Це перша золота медаль в історії виступів збірної України в цьому виді спорту на юнацьких Олімпійських іграх. Раніше українські дзюдоїсти тричі підіймалися на п’єдестал цих змагань. У 2010 році представники України здобули дві бронзові нагороди, у 2014-му виграли "срібло", а у 2018-му поповнили скарбничку збірної ще однією "бронзою".

Історична нагорода! Україна здобула перше ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор-2026. Відео

Хазар Гейдаров. Джерело: Міжнародна федерація дзюдо

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У вирішальному поєдинку Гейдаров зустрівся з представником Канади Анесом Матії, який є чемпіоном світу серед кадетів. Основний час сутички завершився без результативних дій, тому переможця визначали в додатковий час за правилами "золотого очка".

Розв’язка настала на четвертій хвилині додаткового часу. Канадський дзюдоїст отримав третє попередження (шидо), після чого судді присудили перемогу українцю. Таким чином, Хазар здобув "золото" юнацької Олімпіади.

Історична нагорода! Україна здобула перше ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор-2026. Відео

Хазар Гейдаров став переможцем юнацьких Олімпійських ігор-2026

На шляху до фіналу представник України провів ще дві сутички. У першому поєдинку він зустрівся із сенегальцем Матаром Діопом і здобув перемогу, виконавши два кидки з оцінкою "ваза-арі".

У півфіналі суперником Гейдарова став угорець Німрод Мілднер. Українець встиг заробити оцінку "юко", після чого його опонента дискваліфікували за заборонений прийом – удар головою. Завдяки цьому Хазар достроково вийшов у фінал.

Для 17-річного дзюдоїста ця перемога стала найбільшим досягненням у кар’єрі. До виступу в Дакарі він двічі вигравав чемпіонат Європи серед кадетів.

Гейдаров представляє Харків і виступає у ваговій категорії до 66 кг. До юнацької Олімпіади він підійшов у статусі дворазового чемпіона Європи серед кадетів.

Історична нагорода! Україна здобула перше ''золото'' юнацьких Олімпійських ігор-2026. Відео

Хазар Гейдаров. Джерело: НОК України

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