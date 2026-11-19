Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала об’єктом критики з боку іспанського журналіста Фернандо Мурсієго через фінал Підсумкового турніру. Співробітнику телеканалу Eurosport не сподобалося, що наша співвітчизниця відмовилася потиснути руку росіянці Миррі Андрєєвій, а також не згадала її у своїй промові.

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Про це Мурсієго написав у своїй колонці на офіційному сайті мовника, яку згодом видалили. У своєму тексті журналіст захопився поведінкою Андрєєвої. Перша ракетка РФ після перемоги зазначила, що Світоліна досягла неймовірного успіху після народження доньки, чим надихає інших тенісисток.

Журналіст обурився, що українка сухо відреагувала на слова суперниці, а потім відзначився випадами на адресу Еліни через її ставлення до представниць РФ. Мурсієго назвав Андрєєву дитиною, яка не може "нести відповідальність за політичні та військові рішення своєї країни".

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Зазначимо, що іспанець також залишив повідомлення на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, зі словами "Скільки можна, Світоліна?" Після критики на свою адресу Мурсієго видалив допис, а його текст на сайті Eurosport тепер недоступний.

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Як повідомляв OBOZ.UA, стало відомо, скільки Еліна Світоліна заробила у 2026 році, у якому виграла два титули.