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"Інтер" – "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read2 хв
342
"Інтер" – "Шахтар": усі подробиці матчу Ліги чемпіонів
"Інтер" приймає "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у середу, 21 жовтня, проведе черговий матч нового розіграшу основного етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" у третьому турі розіграшу зіграють на виїзді з одним із претендентів на загальну перемогу міланським "Інтером", який примудрився програти два стартові поєдинки.

Зустріч прийматиме легендарний стадіон "Джузеппе Меацца". OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" – "Шахтар". Початок о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ "ІНТЕР" – "ШАХТАР"

Любителі спорту зможуть побачити прямий ефір з Мілана завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Показ гри супроводжуватиметься традиційною аналітичною студією за участю журналістів та експертів.

''Інтер'' – ''Шахтар'': усі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Футболісти "Шахтаря" святкують перемогу. Джерело: ФК "Шахтар"

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ПРОГНОЗ НА "ІНТЕР" – "ШАХТАР"

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На матч "Інтер" – "Шахтар" аналітики GGBET дають такі оцінки: перемога "Інтера" – 1,23, перемога "Шахтаря" – 11,50. Обирай свій варіант на ggbet.ua!

''Інтер'' – ''Шахтар'': усі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Прогноз на матч "Інтер" – "Шахтар". Джерело: GGBET

АРБІТРИ НА МАТЧІ "ІНТЕР" – "ШАХТАР"

Обслуговувати зустріч доручили бригаді арбітрів із Німеччини, яку очолює Харм Осмерс. Допомагати йому будуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн і Крістіан Дітц. Роль четвертого арбітра виконає Флоріан Екснер.

Під час матчу також буде задіяна система відеодопомоги арбітрам (VAR), за роботою якої стежитиме Роберт Шродер.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Інтер": Х. Мартінес – Біссек, Аканджі, Бастоні – Діуф, Барелла, Хакан Чалханоглу, Зелінський, Дімарко – Пьо Еспозіто, Тюрам.

"Шахтар": Різник – Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон Сантана, Марлон Гомес, Педріньо, Невертон – Кауан Еліас.

''Інтер'' – ''Шахтар'': усі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Гравці "Інтера" святкують гол. Джерело: ФК "Інтер"

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди сім разів зустрічалися одна з одною, і "Шахтар" зумів забити лише один гол. В активі "Інтера" три перемоги та чотири нічиї.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Міланська команда сенсаційно програла обидва стартові матчі – на виїзді мадридському "Реалу" та вдома бельгійському "Брюгге". "Шахтар", у свою чергу, зіграв внічию в Ейндховені з ПСВ та переміг грецький АЕК.

''Інтер'' – ''Шахтар'': усі подробиці матчу Ліги чемпіонів

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів перед стартом 3-го туру

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