Іноземний тренер їде до Києва тренувати ''Динамо''. Названо прізвище

Польський фахівець Даніель Войташ приєднається до тренерського штабу київського "Динамо". За інформацією польського meczyki.pl, 44-річний тренер уже прямує до Києва після звільнення з "Радомяка".

Відео дня

Войташ стане частиною штабу Мацея Кендзьорека, який тимчасово виконує обов’язки головного тренера українського клубу. За даними джерела, керівництво "Динамо" організувало транспорт, щоб доставити фахівця з Радома до Києва.

Кендзьорек працює в київському клубі з 2025 року. Раніше поляк входив до тренерського штабу Олександра Шовковського, а потім допомагав Ігорю Костюку. Після звільнення останнього він отримав обов’язки головного тренера.

РЕКЛАМА

Поки Кендзьорек офіційно залишається виконувачем обов’язків, однак формування власного штабу вказує на підготовку до тривалішої роботи з командою.

Войташ до недавнього часу працював у "Радом’яку", куди прийшов у жовтні 2025 року. За цей час він співпрацював з усіма головними тренерами клубу, починаючи з Гонсалу Фейю. Раніше польський фахівець також входив до штабу португальського тренера у варшавській "Легії".

Головні історії дня

Найближчий матч кияни проведуть у п’ятницю проти "Кудрівки". Перед цією зустріччю "Динамо" посідає четверте місце в чемпіонаті України, відстаючи від лідера "Шахтаря" на 8 очок, маючи 1 матч у запасі.