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Іноземний тренер їде до Києва тренувати "Динамо". Названо прізвище

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Іноземний тренер їде до Києва тренувати "Динамо". Названо прізвище
Керівництво столичної команди організувало транспорт, щоб доставити фахівця з Радома до Києва. Джерело: cozadzien.pl

Польський фахівець Даніель Войташ приєднається до тренерського штабу київського "Динамо". За інформацією польського meczyki.pl, 44-річний тренер уже прямує до Києва після звільнення з "Радомяка".

Іноземний тренер їде до Києва тренувати ''Динамо''. Названо прізвище

Даніель Войташ. Джерело: meczyki.pl

Войташ стане частиною штабу Мацея Кендзьорека, який тимчасово виконує обов’язки головного тренера українського клубу. За даними джерела, керівництво "Динамо" організувало транспорт, щоб доставити фахівця з Радома до Києва.

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Іноземний тренер їде до Києва тренувати ''Динамо''. Названо прізвище

Мацей Кендзьорек. Джерело: instagram.com/maciekkedziorek/

Кендзьорек працює в київському клубі з 2025 року. Раніше поляк входив до тренерського штабу Олександра Шовковського, а потім допомагав Ігорю Костюку. Після звільнення останнього він отримав обов’язки головного тренера.

Іноземний тренер їде до Києва тренувати ''Динамо''. Названо прізвище

Ігор Костюк залишає столичний клуб. Джерело: "Динамо" Київ від Шурика

Поки Кендзьорек офіційно залишається виконувачем обов’язків, однак формування власного штабу вказує на підготовку до тривалішої роботи з командою.

Войташ до недавнього часу працював у "Радом’яку", куди прийшов у жовтні 2025 року. За цей час він співпрацював з усіма головними тренерами клубу, починаючи з Гонсалу Фейю. Раніше польський фахівець також входив до штабу португальського тренера у варшавській "Легії".

Іноземний тренер їде до Києва тренувати ''Динамо''. Названо прізвище

Даніель Войташ. Джерело: instagram.com/1910radomiak/

Найближчий матч кияни проведуть у п’ятницю проти "Кудрівки". Перед цією зустріччю "Динамо" посідає четверте місце в чемпіонаті України, відстаючи від лідера "Шахтаря" на 8 очок, маючи 1 матч у запасі.

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