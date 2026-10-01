Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для захисників Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 70 тис. грн (€1 400 )"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. Відео"Українська тактична балістика": Зеленський показав перше бойове застосування ракети FP-7. ВідеоВбивство Фаріон"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство ФаріонЖінка зі смартфоном та банківською карткою. ІлюстраціяУкраїнцям із застосунком Дія на телефоні стала доступна нова функція: що змінилосяНБУ випустив нову монету 10 грн. ІлюстраціяНБУ випустив особливі 10 грн в оригінальному дизайні: який вигляд маютьБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. ФотоБув одним з "Привидів Києва": у бою загинув пілот винищувача МіГ-29 капітан Марат Мамбетов. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. Фото"Дивом вижили, та виконали завдання": аеророзвідник розповів, як звільняли Золотий Колодязь на Донеччині. ФотоРосійський диктатор Володимир Путін"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. ВідеоДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіттяДешева, але дуже корисна: названо недооцінену рибу, яка продовжує довголіття

Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 456
Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу
Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Руй Пінту, засновник Football Leaks, виступив із різкою критикою президента ФІФА Джанні Інфантіно. Португалець заявив, що, на його думку, голова організації не повинен мати місця у майбутньому світового футболу.

Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно.

37-річний Пінту знову підняв звинувачення, які з’явилися після публікацій Football Leaks у 2018 році. Документи, передані німецькому виданню Der Spiegel, стали одним із джерел інформації для розслідування порушень фінансових правил англійської Прем'єр-ліги з боку "Манчестер Сіті".

Англійський клуб було визнано винним у порушенні фінансових правил Прем'єр-ліги протягом дев'яти років. "Манчестер Сіті" продовжує заперечувати порушення і має до 2 жовтня подати апеляцію на це рішення.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 3,3 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 3,3 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,7 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
icon 2,7 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 1,9 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"
icon 1,9 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"

У своєму дописі в X Пінту повернувся до тверджень щодо дій Інфантіно в період його роботи на посаді генерального секретаря УЄФА. Згідно з інформацією Der Spiegel, "Манчестер Сіті" та ПСЖ завищували вартість спонсорських угод, щоб відповідати вимогам фінансового fair play. Коли клубам загрожували санкції, Інфантіно, як стверджувалося в опублікованих документах, допоміг домогтися більш м’якого покарання у 2014 році.

Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"У 2014 році була людина, яка вже знала про порушення, пов’язані з "Манчестер Сіті". Сумнозвісний Джанні Інфантіно, тодішній генеральний секретар УЄФА, зловживав своїми повноваженнями, передавав конфіденційні документи і, коротко кажучи, обійшов слідчу палату, зробивши все можливе, щоб "Манчестер Сіті" та ПСЖ отримали лише штраф, уникнувши більш ґрунтовного розслідування, яке могло призвести до заборони на участь у Лізі чемпіонів", — цитує Пінту BBC.

Він додав, що всі ці відомості були опубліковані Football Leaks.

"З огляду на його дії на посаді генерального секретаря УЄФА та, згодом, президента ФІФА, я можу лише сказати, на мою скромну думку, що Джанні Інфантіно став раковою пухлиною футболу і не повинен мати місця в майбутньому цієї гри", – заявив Пінту.

Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Руй Пінту

У ПСЖ раніше відкидали звинувачення. У клубі заявляли, що завжди діяли відповідно до законів і правил спортивних організацій, а також наголошували, що команда була однією з найбільш перевірених в історії фінансового fair play.

В УЄФА після появи перших публікацій заявляли, що генеральний секретар мав повноваження допомагати в подібних питаннях. В організації зазначали, що така робота могла включати обговорення, зустрічі, надання сприяння та інші контакти з метою допомогти слідчому органу в його роботі.

Сам Інфантіно раніше пояснював свої дії посадовими обов’язками. Він говорив, що його робота передбачає обговорення різних питань, обмін документами, проектами та ідеями, а також підкреслював, що діяв чесно й професійно в інтересах футболу.

Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно

BBC Sport повідомив, що звернувся до ФІФА за коментарем після нової заяви Пінту.

При цьому тиск на Інфантіно посилився й з інших питань. Зокрема, УЄФА звинуватила його в "злочинному управлінському безгосподарстві" у зв’язку з програмою Fifa Forward Enterprise. Крім того, Швейцарський футбольний союз оголосив про відкликання підтримки президента ФІФА.

У швейцарській організації пояснили це рішення переоцінкою подій останніх місяців. На думку SFV, низка епізодів, що відбулися, викликає фундаментальні питання щодо керівництва, управління, прозорості та процесу прийняття рішень у ФІФА.

Інфантіно вперше був обраний президентом ФІФА у 2016 році. У березні 2027 року він має намір балотуватися на четвертий термін, а його потенційні суперники повинні до 18 листопада знайти альтернативного кандидата.

Схожі теми
Джанні ІнфантіноДжанні Інфантіно
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись