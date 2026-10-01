Інфантіно назвали раковою пухлиною футболу

Руй Пінту, засновник Football Leaks, виступив із різкою критикою президента ФІФА Джанні Інфантіно. Португалець заявив, що, на його думку, голова організації не повинен мати місця у майбутньому світового футболу.

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37-річний Пінту знову підняв звинувачення, які з’явилися після публікацій Football Leaks у 2018 році. Документи, передані німецькому виданню Der Spiegel, стали одним із джерел інформації для розслідування порушень фінансових правил англійської Прем'єр-ліги з боку "Манчестер Сіті".

Англійський клуб було визнано винним у порушенні фінансових правил Прем'єр-ліги протягом дев'яти років. "Манчестер Сіті" продовжує заперечувати порушення і має до 2 жовтня подати апеляцію на це рішення.

У своєму дописі в X Пінту повернувся до тверджень щодо дій Інфантіно в період його роботи на посаді генерального секретаря УЄФА. Згідно з інформацією Der Spiegel, "Манчестер Сіті" та ПСЖ завищували вартість спонсорських угод, щоб відповідати вимогам фінансового fair play. Коли клубам загрожували санкції, Інфантіно, як стверджувалося в опублікованих документах, допоміг домогтися більш м’якого покарання у 2014 році.

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"У 2014 році була людина, яка вже знала про порушення, пов’язані з "Манчестер Сіті". Сумнозвісний Джанні Інфантіно, тодішній генеральний секретар УЄФА, зловживав своїми повноваженнями, передавав конфіденційні документи і, коротко кажучи, обійшов слідчу палату, зробивши все можливе, щоб "Манчестер Сіті" та ПСЖ отримали лише штраф, уникнувши більш ґрунтовного розслідування, яке могло призвести до заборони на участь у Лізі чемпіонів", — цитує Пінту BBC.

Він додав, що всі ці відомості були опубліковані Football Leaks.

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"З огляду на його дії на посаді генерального секретаря УЄФА та, згодом, президента ФІФА, я можу лише сказати, на мою скромну думку, що Джанні Інфантіно став раковою пухлиною футболу і не повинен мати місця в майбутньому цієї гри", – заявив Пінту.

У ПСЖ раніше відкидали звинувачення. У клубі заявляли, що завжди діяли відповідно до законів і правил спортивних організацій, а також наголошували, що команда була однією з найбільш перевірених в історії фінансового fair play.

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В УЄФА після появи перших публікацій заявляли, що генеральний секретар мав повноваження допомагати в подібних питаннях. В організації зазначали, що така робота могла включати обговорення, зустрічі, надання сприяння та інші контакти з метою допомогти слідчому органу в його роботі.

Сам Інфантіно раніше пояснював свої дії посадовими обов’язками. Він говорив, що його робота передбачає обговорення різних питань, обмін документами, проектами та ідеями, а також підкреслював, що діяв чесно й професійно в інтересах футболу.

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BBC Sport повідомив, що звернувся до ФІФА за коментарем після нової заяви Пінту.

При цьому тиск на Інфантіно посилився й з інших питань. Зокрема, УЄФА звинуватила його в "злочинному управлінському безгосподарстві" у зв’язку з програмою Fifa Forward Enterprise. Крім того, Швейцарський футбольний союз оголосив про відкликання підтримки президента ФІФА.

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У швейцарській організації пояснили це рішення переоцінкою подій останніх місяців. На думку SFV, низка епізодів, що відбулися, викликає фундаментальні питання щодо керівництва, управління, прозорості та процесу прийняття рішень у ФІФА.

Інфантіно вперше був обраний президентом ФІФА у 2016 році. У березні 2027 року він має намір балотуватися на четвертий термін, а його потенційні суперники повинні до 18 листопада знайти альтернативного кандидата.

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