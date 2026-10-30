IIHF зобов’язали повернути Росію на ЧС з хокею, де зіграє Україна. Федерація заявила протест

Міжнародна федерація хокею (IHF) висловила розчарування рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який зобов’язав організацію допустити збірні Росії до своїх турнірів. В асоціації зазначили, що така вказівка ніяк не усуває всіх проблем, пов’язаних з участю агресорів у змаганнях.

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Про це йдеться у заяві на офіційному сайті IIHF. У федерації нагадали, що рішення щодо відсторонення російських збірних від чемпіонатів світу та інших турнірів було пов’язане з питаннями безпеки. Водночас у IIHF мають намір обговорити кроки для негайного виконання рішення CAS.

"IIHF не погоджується з цією частиною вердикту та наполягає на тому, що вжиті нею раніше заходи були необхідні для забезпечення безпеки всіх учасників, а також для збереження цілісності змагань. Попри те, що IIHF визнає повноваження CAS і діятиме відповідно до його рішення, ця постанова не знімає тих побоювань, які лягли в основу позиції федерації. Крім того, це рішення має серйозні практичні наслідки для змагань, підготовка до яких уже перебуває на просунутій стадії", – наголосили у федерації.

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Зазначається, що рішення CAS стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій уперше за 20 років зіграє збірна України.

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