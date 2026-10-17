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"...і я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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"...і я не жартую". Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в "Реалі"
Португальський фахівець дав пресконференцію

Головний тренер "Реала" Жозе Моуріньо заявив, що український воротар Андрій Лунін заслуговує на ігровий час, хоча поки що залишається в запасі. Португальський фахівець відзначив професіоналізм голкіпера, який щодня тренується разом з одним із найкращих воротарів світу, зберігає позитивний настрій і при цьому рідко отримує можливість вийти на поле.

''...і я не жартую''. Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в ''Реалі''

Андрій Лунін

Про ситуацію з 27-річним футболістом тренер розповів на прес-конференції перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Севільї". Відповідаючи на запитання про склад на майбутню зустріч, Моуріньо торкнувся проблеми вибору гравців, які заслуговують на місце в стартовому складі.

"Лунін заслуговує на те, щоб грати, і я не жартую. Хлопець щодня працює так, як він працює, разом із найкращим воротарем світу, зберігає позитивний настрій, але не грає. Я не можу випустити на поле їх обох", – цитує Marca наставника "Реала".

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''...і я не жартую''. Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в ''Реалі''

Жозе Моуріньо

Моуріньо підкреслив, що подібні рішення належать до найскладніших аспектів роботи головного тренера. За його словами, у нинішньому складі мадридського клубу більше футболістів, які заслуговують на вихід на поле, ніж доступних місць у стартовому складі.

Фахівець навів як приклад гравців, які вийшли на заміну і вплинули на хід попереднього матчу. На його думку, вони заслуговують зіграти і в наступній зустрічі, однак це не означає, що решта футболістів не мають такого права.

"Є більше ніж одинадцять гравців, які заслуговують на те, щоб грати. Таких 15–16", – додав португалець.

''...і я не жартую''. Моуріньо розповів, що відбувається з футболістом збірної України в ''Реалі''

Лунін на тренуванні "Реала"

Окремо тренер звернув увагу на ситуацію з футболістами, яким доводиться чекати на свій шанс. Він зазначив, що конкуренція існує не лише серед воротарів, а й серед польових гравців, тому під час формування складу йому доводиться приймати непрості рішення.

Нагадаємо, що минулого сезону Андрій провів за "Реал" 14 матчів у всіх турнірах. У сезоні-2026/27 він поки що не зіграв жодної хвилини в чемпіонаті Іспанії

Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня з’явилася інформація, що Лунін опинився серед гравців, на яких Жозе Моуріньо не розраховує в поточному сезоні мадридського "Реала".

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