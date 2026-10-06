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Гутцайт пояснив, чому з Бубкою нічого не можна вдіяти

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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Гутцайт пояснив, чому з Бубкою нічого не можна вдіяти
Бубка очолював НОК України 17 років, з 2005 по 2022 рік

Колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зберіг місце у виконавчому комітеті організації після виборів 6 жовтня. За словами переобраного голови НОК Вадима Гутцайта, виключити Бубку зі складу керівного органу неможливо через його статус члена Міжнародного олімпійського комітету.

Бубка очолював НОК України 17 років, з 2005 по 2022 рік. У жовтні 2022 року він подав у відставку на тлі критики його позиції щодо російської агресії, а згодом журналісти проєкту Bihus.info опублікували розслідування про бізнес-зв’язки Сергія Бубки та його брата Василя з росіянами.

Гутцайт пояснив, чому з Бубкою нічого не можна вдіяти

Сергій Бубка

Незважаючи на відхід з посади президента НОК, Бубка продовжував залишатися в структурі організації. На звітно-виборчій Генеральній асамблеї НОК України 6 жовтня його знову обрали до виконавчого комітету.

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Гутцайт пояснив, що причиною цього є членство Бубки в МОК. Згідно з Олімпійською хартією, член Міжнародного олімпійського комітету автоматично входить до складу виконавчого комітету національного олімпійського комітету.

"Він є членом Міжнародного олімпійського комітету. Згідно зі статутом та Хартією МОК Сергій Назарович Бубка як член МОК автоматично стає членом виконкому Національного олімпійського комітету", – заявив Гутцайт у коментарі "Суспільне Спорт".

Гутцайт пояснив, чому з Бубкою нічого не можна вдіяти

Вадим Гутцайт. Джерело: НОК України

За його словами, український НОК не може самостійно виключити Бубку з виконкому. Таке рішення означатиме порушення вимог Олімпійської хартії та може спричинити санкції з боку МОК.

"Хочу пояснити людям, що ця Хартія – це конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції", – зазначив Вадим Маркович.

Сам Гутцайт 6 жовтня також зберіг посаду президента НОК України. Він був єдиним кандидатом і отримав 164 з 166 можливих голосів, ще двоє делегатів утрималися.

Новий термін повноважень Гутцайта розрахований до 2030 року. Разом із президентом було переобрано виконавчий комітет НОК, до складу якого увійшов і Бубка.

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