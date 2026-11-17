Колишній захисник донецького "Шахтаря" Олександр Кучер закликав збірну України обіграти Грузію в матчі Ліги націй. На його думку, додатковим стимулом для футболістів мають стати висловлювання захисника грузинської команди та донецького "Шахтаря" Іраклія Азарова, про які розповів півзахисник українців Георгій Судаков.

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Матч відбудеться у словацькому Кошице і розпочнеться о 21:45. Україна підходить до гри на третьому місці в групі з чотирма очками й уже не має шансів на підвищення в класі. Грузія набрала два бали й посідає останнє місце.

Підопічних Андреа Мальдера влаштує нічия, яка дозволить зберегти місце в дивізіоні B. У разі поразки українська команда опуститься на останнє місце й буде змушена зіграти стикові матчі за збереження місця в дивізіоні.

Приводом для заяви Кучера стали слова Судакова про розмову з Азаровим перед матчем. Обидва футболісти раніше виступали за "Шахтар". За словами українського півзахисника, грузинський захисник заявив, що збирається обіграти збірну України.

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"Кумедний хлопець, він мені дуже подобається. Він сказав, що завтра надере нам дупу. Я відповів: "Давай поговоримо завтра після матчу". Бажаю їм удачі, але, як уже казав, ми на 100% зосереджені на своїй грі. Я говоритиму лише після матчу", – розповів Судаков на пресконференції.

Кучер у розмові з журналістом NV закликав українських футболістів відповісти супернику безпосередньо на полі. Колишній захисник "Шахтаря" наголосив, що насамперед чекає від національної команди самовіддачі та характеру.

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"Я хочу бачити передусім самовіддачу. Я бачив, що пишуть медіа. Грузини казали: ми там із вами так і так зробимо. Відкрито вже це говорять. Хоч якийсь характер у нас є? Треба відповісти на це на футбольному полі, за ці висловлювання.

Я маю на увазі, що Судаков розповів, що Азаров сказав: ми вас на футбольному полі прямо... Треба їм відповісти. Не словами, а на футбольному полі. Треба відповідати за такі слова. І щоб наші гравці всі розуміли, що грузини мають за це відповісти. Вони вже просто принижують нас, знаєте. Приниження триває", – заявив Кучер.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому матчі групового етапу збірні України та Грузії зіграли внічию з рахунком 0:0.