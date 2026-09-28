Збірна України у стартовому матчі перемогла на виїзді Угорщину – 1:0

Грузія у першій грі Ліги націй поступилася Північній Ірландії, пропустивши єдиний гол на 90+11-й хвилині

Україна та Грузія зустрічалися 11 разів: "синьо-жовті" виграли сім матчів і чотири рази зіграли внічию

Збірна України з футболу після перемоги в Будапешті над Угорщиною 28 вересня провела другий матч групового турніру нового розіграшу Ліги націй. Підопічні тренера Андреа Мальдери граюли із національною командою Грузії, яка у стартовому поєдинку мінімально поступилася Північній Ірландії.

Відео дня

Зустріч приймав стадіон імені Бориса Пайчадзе. OBOZ.UA вів онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ГРУЗІЯ – УКРАЇНА

Ліга націй. Дивізіон В

Група 2. 2-й тур

Тбілісі, стадіон імені Бориса Пайчадзе

Головний арбітр: Аліяр Агаєв (Азербайджан), арбітр VAR: Алеандро ді Паоло (Італія)

Грузія – Україна – 0:0

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90+4. Все. Нічия у Тбілісі.

90+2. ЗАМІНА. Кочорашвілі поступився місцем на полі Єгояну.

90. Удар з відстані семи метрів від Грузії. Але футболіст підіграв рукою.

89. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Очеретько втратив м’яч і порушив правила.

88. А тепер Трубін забрав вистріл Хвічі.

88. Взагалі гра розвалилася на окремі епізоди.

86. Очеретько пробив з 20 метрів. У руки воротарю.

84. Наші тривалий час контролюють м'яч.

81. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Меквабішвілі скосив Сікана.

79. ЗАМІНА. Циганков замість Зубкова.

77. Яремчук не зміг віддати пас на Сікана. Це було перспективно.

75. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Бондар схопив Цитаїшвілі за футболку.

73. ЗАМІНА. Чакветадзе та Кітеїшвілі на сьогодні завершили гру. У грі Давіташвілі та Меквабішвілі.

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71. У наших лише чотири дотики у штрафному майданчику суперника.

69. Яремчук чомусь вирішив пробити з 25 метрів. На трибуни.

67. ЗАМІНА. Квернадзе замінив Мікаутадзе.

66. ЗАМІНА. Хлань пішов, Шапаренко вийшов.

65. Очеретько пробив вище воріт з далекої відстані.

64. Біля наших воріт була небезпечна ситуація. Провал у захисті, але пощастило, що Хвіча забіг під гострий кут. Трубін відбив м’яч.

62. Знову Зубков у центрі поля обрізався. Хвічу вивели на удар. Неточно.

60. Після низки емоційних подій гра знову заспокоюється.

Головні історії дня

58. Зубков сьогодні грає лише назад.

56. Зубков знову привіз контратаку на власні ворота. Бондар вибив на кутовий.

54. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Гоглічидзе завалив Хланя.

53. Михавко у підкаті вибив м'яч у Мікаутадзе.

51. Захисники грузинської збірної катають м'яч поперек поля.

49. У Зубкова знову виникли проблеми з контролем м'яча.

46. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Сікан влетів руками в обличчя супернику.

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ! Українці ввели м’яч у гру.

46. ЗАМІНА. На поле виходять Яремчук, Сікан та Очеретько. Помаренко, Ванат та Пихальонок залишили поле.

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20:00. Повертаємося до столиці Грузії.

19:54. 8:4 за ударами та 3-1 за влучаннями у площину.

19:50. ПЕРЕРВА.

45+2. Суддя свистить.

45+2. Зубков пробив з 18 метрів. Мамардашвілі забрав.

45+1. Гості грають дуже обережно.

45. Чакветадзе врізав в ноги Зубкову. Порушення.

44. Два навіси від господарів нічим не закінчилися.

41. Трубін чудово зіграв на виході після подачі Хвічі з кутового.

39. Який хаос. Дуже багато помилок з боку команд.

37. З 27 метрів Кітеїшвілі пробив дуже неточно.

36. Відверто нудний футбол у Тбілісі.

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34. Сарапій з далекої відстані пробив вище воріт.

32. Кочорашвілі відверто завалив Ваната під час контратаки. Без картки.

31. Зубков закидав м'яч уперед. На воротаря.

29. Оце ж пас від Піихальоенка! Просто відправив Мікаутадзе в відрив. Той віддав пас на Кварацхелію, а Хвіча не зміг обіграти Трубіна.

27. Атака українців поки що взагалі не вражає.

25. Ванат поспішив пробити з кута штрафного майданчика. Неточно.

24. Чакватадзе пробив прямо по центру. Трубін на місці.

21. Трубін! Тягне удар Чакватадзеа у верхній кут з 20 метрів.

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20. А тепер Сарапій скосив Цитаїшвілі.

19. Михавко повалив Мікаутадзе на газон.

17. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ванат підкотився під суперника.

16. Зубков знову втратив м’яч у центрі поля. Захисники підстрахували.

14. Хвіча неточно пробив зі стандартного положення.

14. Сарапійпорушив правила. Небезпечний штрафний.

13. У нас немаєударів.

11. Поки що обидві команди грають обережно.

9. Ой-ой-ой. Пихальонок отримав удар у голову від Лочошвілі.

9. М’яч забирають господарі поля.

8. Михавко не дав пройти Кварацхелії.

6. Зубков припустився помилки та порушив правила.

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4. Ух! Пономаренко пробив у дальній кут, але трохи не влучив.

3. Обрізка від Бондаря завершилася ударом Кітеїшвілі по руках Трубіна.

2. У нас грають три центральні захисники.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ! Грузія розпочала гру з центру поля!

4 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Команди вийшли на поле. Лунають гімни країн.

15 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Усе готово до початку гри.

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Ого, як буки ставки обвалили. На Україну дають 3,10. А було 2,55.

45 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. До речі, грузини після поразки від Північної Ірландії звільнили головного тренера Віллі Саньоля.

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50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Команди виходять на розминку.

75 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Є стартовий склад українців. Одразу 10 замін від тренера. Лише Ванат зберіг місце.

6 ГОДИН ДО МАТЧУ. Наші гратимуть у жовтій формі.

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9 ГОДИН ДО МАТЧУ. Андреа Мальдера назвал заявку на гру. До нього не увійшли Миколенко, Крупський, Драмбаєв, Варфоломєєв, Судаков, Назаренко, Краснопір.

12 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх шанувальників футболу. Сьогодні українці проводять другий матч Ліги націй

ДЕ ДИВИТИСЯ ГРУЗІЯ – УКРАЇНА

Любителі спорту зможуть стежити за подіями матчу завдяки відеосервісу Megogo. Прямий ефір відбудеться на каналах "Megogo Футбол Перший" та "Megogo Спорт", які доступні в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

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ПРОГНОЗ НА ГРУЗІЯ – УКРАЇНА

Букмекери не змогли визначити фаворита протистояння. Ставки на перемогу обох суперників приймаються з однаковим коефіцієнтом 2,55. А показники на нічию сягають рівня 3,25.

СУДДІ НА ГРУЗІЯ – УКРАЇНА

Обслуговувати матч доручили бригаді арбітрів з Азербайджану, яку очолює Аліяр Агаєв. Допомагати йому будуть лайнсмени Зейнал Зейналов та Акіф Аміралі. Роль четвертого рефері виконає Рауф Чабаров.

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Також під час матчу буде задіяна система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої стежитиме італієць Алеандро ді Паоло.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Двалі, Гоглічідзе, Лочошвілі – Кочорашвілі, Меквабішвілі, Чакветадзе – Квернадзе, Мікаутадзе, Кварацхелія.

Україна: Трубін – Крупський, Забарний, Бондар, Матвієнко – Циганков, Очеретько, Бражко, Судаков – Сікан, Ванат.

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ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди 11 разів перетиналися між собою. У цих матчах українці жодного разу не програвали, здобувши сім перемог. При цьому всі три офіційні зустрічі в Грузії завершилися з одним і тим самим рахунком 1:1.

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Українці та північноірландці після мінімальних виїзних перемог лідирують у групі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, відомий український коментатор Віктор Вацко виніс суворий вердикт щодо збірної в Лізі націй, назвавши її найслабшою за останні 30 років.

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