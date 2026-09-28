Україна не змогла перемогти Грузію в Лізі націй. Відео

Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Грузії у виїзному матчі другого туру Дивізіону B Ліги націй УЄФА. Зустріч у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе завершилася з рахунком 0:0.

Відео дня

Гра розпочалася в помірному темпі з великою кількістю боротьби. Андреа Мальдера, порівняно з попередньою зустріччю з Угорщиною, зробив 10 замін, виставивши експериментальний склад.

Україна намагалася тривалий час контролювати м'яч у центрі поля, але це відбувалося без особливого просування в атаку.

Ближче до середини тайму наші гравці почали припускатися фолів. Після одного з таких порушень Грузія розіграла дуже небезпечний штрафний. Лише фантастична реакція Трубіна врятувала Україну від неминучого голу.

Українці намагалися за допомогою комбінаційної гри виходити на пас, але кілька помилок одразу призвели до загострення ситуації біля наших воріт.

За 30 хвилин футболісти збірної України не завдали жодного удару в створ воріт, тоді як наші суперники вже тричі змушували працювати Анатолія Трубіна.

РЕКЛАМА

Кінцівка тайму пройшла під повним диктовкою господарів. Вони "замкнули" "жовто-синіх" на їхній половині поля, не даючи їм можливості створити нічого в атаці. Перший удар у ворота від збірної України глядачі побачили на 2-й доданій хвилині першого тайму.

Початок другого тайму став дзеркальним повторенням першого. Україна не відходила від свого формату, при цьому гра, як і раніше, була повністю закритою, без будь-якої додаткової енергії з боку обох команд.

Головні історії дня

Грузія абсолютно домінувала на полі, раз за разом атакуючи наші ворота, але реальної загрози не створювала. На 64-й хвилині Україна повністю провалилася в обороні, але Анатолій зміг відбити ногою удар Кварацхелії.

РЕКЛАМА

Ще жодного разу збірна України не змогла пробити у бік воріт із чужої штрафної. До 70-ї хвилини українські футболісти лише чотири рази торкнулися м'яча у штрафній команди Грузії. При цьому 4 дальні удари були дуже неточними.

Наприкінці матчу жодна зі збірних не наважилася на завершальний штурм, погодившись на нічийний результат.

РЕКЛАМА

Матч третього туру Ліги націй підопічні Мальдери проведуть 2 жовтня в Трнаві (Словаччина) проти команди Північної Ірландії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Перед початком матчу угорські вболівальники освистали український гімн, а наприкінці гри сталася масова бійка на тлі емоційної реакції господарів поля.

РЕКЛАМА