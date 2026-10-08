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"Говорять так, ніби в першому ж раунді": Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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"Говорять так, ніби в першому ж раунді": Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном
Тайсон Ф'юрі оцінив Усика в бою з Верховеном

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) підтримав Олександра Усика (25-0, 16 КО) на тлі критики українця за бій з Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Циганський король зазначив, що всі сперечаються про якісь можливі варіанти розвитку подій, тоді як наш співвітчизник нокаутував суперника.

Про це Ф’юрі заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Ring Magazine. За його словами, він не дивився поєдинок Усика проти зірки кікбоксингу з Нідерландів у прямому ефірі, проте всі обговорення, які відбувалися після поєдинку, є просто безпідставними.

''Говорять так, ніби в першому ж раунді'': Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном

Усик переміг нокаутом

"Я не дивився той бій у прямому ефірі, але знаю одне: всі тебе обожнюють, поки ти на коні, а варто один раз погано виступити – і ти вже повне лайно. Усик у цьому переконався на власному досвіді... Важливо не те, як ти починаєш, а те, як закінчуєш. Люди говорять так, ніби Усика нокаутували в першому ж раунді. Вони не згадують, що Усик насправді зупинив того хлопця, відправив його в нокаут. Вони міркують про те, що могло б статися або що було б, якби..." – підкреслив Ф’юрі.

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''Говорять так, ніби в першому ж раунді'': Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном

Тайсон Ф’юрі. Джерело: скріншот відео з YouTube-каналу Ring Magazine

''Говорять так, ніби в першому ж раунді'': Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном

Статистика бою Усик – Верховен. Джерело: Compubox

Нагадаємо, що Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді, однак рішення рефері зупинити поєдинок викликало суперечки серед уболівальників та експертів. Сам нідерландець навіть подавав протест щодо результату поєдинку.

''Говорять так, ніби в першому ж раунді'': Ф’юрі відповів критикам Усика щодо бою з Верховеном

Ріко Верховен

Зазначимо, що Ф'юрпі готується до поєдинку з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Бій за звання "короля Великої Британії" заплановано на 11 грудня. При цьому рішення Всесвітньої боксерської асоціації щодо цього поєдинку викликало гнів у росіянина Мурата Гассієва (33-2, 26 КО).

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