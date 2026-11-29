Попри серйозні проблеми зі складом через травмованих гравців, Прикарпаття-Говерла здобула впевнену перемогу над Дніпром, обігравши чинного чемпіона України з баскетболу на його майданчику – 64:78.

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Дніпро, СК Шинник

Дніпро – Прикарпаття-Говерла 64:78 (21:23, 9:21, 18:20, 20:25, 16:14)

Дніпро: Дубоненко (10), Сорочан (3), Сипало (7 + 4 підбирання), Тимофеєнко (4 + 5 підбирань + 4 передачі), Горобченко (12 + 2 передачі) – старт; Смітюх (6 + 9 підбирань + 2 передачі), Бондарчук (2), Колдомасов (3), Загреба (5 + 2 підбирання), Закурдаєв (0), Конєв (12 + 7 підбирань + 2 передачі).

Прикарпаття-Говерла: Чугунов (8 + 3 підбирання + 2 передачі), Старцев (19 + 3 підбирання + 3 передачі), Лесик (12 + 6 підбирань), Кузнецов (6 + 9 підбирань + 3 передачі), Горобченко (15 + 4 підбирання + 5 передач + 4 перехоплення) – старт; Дюпін (13 + 6 підбирань), Дроздов (1), Дмитренко (5 + 2 підбирання).

Ключове з матчу

Перша чверть гри пройшла у доволі рівній боротьбі та в режимі гойдалок, оскільки лідерство переходило від однієї до іншої команди декілька разів. Спершу відірватися вдалося підопічним Віктора Бугри, а коли дніпряни перехопили ініціативу, гості зібралися та повернули собі мінімальне лідерство під кінець десятихвилинки та зробили його подвійним на старті другого відрізку протистояння, який загалом видався доволі успішним для "ведмедів". Прикарпатці непогано діяли у захисті та успішно використовували дальню артилерію, що дозволило їм піти на велику перерву за рахунку – 30:44.

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Після відпочинку малюнок гри фактично не змінився: у якийсь момент перевага Говерли доходила майже до 20 очок, тоді як господарі суттєво до гостей не наближалися. На фінальну чверть підопічні Володимира Коваля вийшли з необхідністю відігравати -16. І якщо у них і був план, як це зробити, суперник цього абсолютно не дозволив – Прикарпаття-Говерла здобула дещо сенсаційну перемогу над Дніпром.

Кінцевий результат – 64:78

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Герой матчу

Павло Горобченко. За 35 хвилини на майданчику захисник набрав 14 очок, зробив 4 підбирання та віддав 5 результативних передач та 4 рази перехопив м’яча Показник ефективності – 20. Також чудовий матч у активі Степана Лесика – центровий набрав 12 очок, 6 підбирань, 3 перехоплення та 2 блоки з ефективністю – 19.

Цифри матчу

21:9 – рахунок ключової другої чверті, яку виграла Говерла, забезпечивши подвійну перевагу на всю гру.

21:8 – очки другого шансу також відіграли значну роль у підсумковій перемозі Прикарпаття-Говерли.

19:13 – дніпряни більше втрачали м’яч, пропустивши 22 очки унаслідок цього.

28:24 – гості були кращими у "фарбі", а також на щитах – 38:36 за підбираннями.

29:19 – доробок запасних гравців Дніпра був результативнішим за виступ знекровленої лавки Говерли.