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"Гостро переживає обстріли". Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Гостро переживає обстріли". Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини
Тренер спортсмена розповів подробиці

Український гімнаст Назар Чепурний готується до чемпіонату світу 2026 року в Німеччині. За словами його тренера Геннадія Сартинського, на рішення спортсмена вплинули наслідки російських обстрілів та зміни в атмосфері всередині національної команди.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Назар Чепурний

Після чемпіонату Європи, на якому Чепурний виграв "золото" в опорному стрибку, гімнаст разом із Сартинським розробив план подальшої підготовки. Однак спортсмен вирішив залишитися за кордоном, оскільки вважає, що нинішня ситуація в українській команді не відповідає його вимогам до тренувального процесу.

""Коли він подивився на обстановку в залі – що відношення та робота вже не ті, і хлопці працюють не так, як раніше, – він сказав, що не може тут тренуватися, бо стане таким самим. Тому йому краще за кордоном", – розповів Сартинський у коментарі "Суспільне Спорт".

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''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Сартинський і Чепурний (праворуч). Джерело: tribuna.com

При цьому тренер зазначив, що на Чепурного серйозно впливають не тільки зміни всередині команди, а й війна. За словами Сартинського, гімнаст гостро реагує на обстріли та важко переживає те, що відбувається. Спортсмен також не зміг назвати нинішнього головного тренера збірної авторитетом для себе, хоча й продовжує виявляти до нього повагу.

"Там є і свої нюанси – війна, обстріли. Він усе це дуже гостро відчуває і переживає, для нього це непросто. Назвати головного тренера авторитетом для себе він не зміг – просто поводиться як інтелігентна людина, вітається, висловлює повагу, але не більше. Щоб тренуватися, хлопцям потрібна ідея, розуміння, заради чого вони це роблять", – заявив фахівець.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Геннадій Сартинський. Джерело: tribuna.com

Раніше Чепурний також пояснював причини від'їзду до Німеччини та уточнював, що його претензії не стосувалися якості спортивної інфраструктури. Гімнаст визнав, що некоректно висловився, коли заявив про неналежні умови для підготовки в Україні.

"До обладнання, до залу Олімпійської бази взагалі немає питань. Зал хороший, усі мої результати були досягнуті саме там", – сказав спортсмен в інтерв’ю Babel.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Назар Чепурний. Джерело: instagram.com/chepur_gym/

Сартинський повідомив, що Чепурний, як і раніше, отримує зарплату в Україні. При цьому тренер не має підтвердженої інформації про те, хто оплачує перебування гімнаста в Німеччині. За його словами, за кордоном спортсмена добре приймають, у нього є друзі та люди, які цінують його ставлення до роботи.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Назар Чепурний. Джерело: instagram.com/chepur_gym/

Чепурний готується до чемпіонату світу після успішних виступів на міжнародних змаганнях. На чемпіонаті Європи 2026 року він вперше у кар'єрі виграв індивідуальне "золото" і став єдиним українським гімнастом, який завоював медаль на дорослому рівні.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Назар Чепурний здобув золото Євро-2026. Джерело: instagram.com/chepur_gym/

Останнім великим стартом спортсмена перед чемпіонатом світу став заключний етап Кубка світового виклику в Парижі. Чепурний завоював дві нагороди: "золото" у опорному стрибку та "срібло" на паралельних брусах.

''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Назар Чепурний. Джерело: instagram.com/chepur_gym/

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться з 17 по 25 жовтня в Роттердамі, Нідерланди. Програма турніру включає кваліфікацію, командні фінали, змагання у багатоборстві та фінали в окремих дисциплінах.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська збірна зі спортивної гімнастики може не потрапити на ЧС у Роттердамі, незважаючи на проходження відбору та включення спортсменів до офіційних заявок міжнародної федерації. За кілька днів до початку змагань команда не отримала візи, а терміни оформлення документів станом на 9 жовтня залишалися невідомими.

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