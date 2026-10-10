''Гостро переживає обстріли''. Відомий український гімнаст-чемпіон відмовився залишатися в Україні та поїхав тренуватися до Німеччини

Український гімнаст Назар Чепурний готується до чемпіонату світу 2026 року в Німеччині. За словами його тренера Геннадія Сартинського, на рішення спортсмена вплинули наслідки російських обстрілів та зміни в атмосфері всередині національної команди.

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Після чемпіонату Європи, на якому Чепурний виграв "золото" в опорному стрибку, гімнаст разом із Сартинським розробив план подальшої підготовки. Однак спортсмен вирішив залишитися за кордоном, оскільки вважає, що нинішня ситуація в українській команді не відповідає його вимогам до тренувального процесу.

""Коли він подивився на обстановку в залі – що відношення та робота вже не ті, і хлопці працюють не так, як раніше, – він сказав, що не може тут тренуватися, бо стане таким самим. Тому йому краще за кордоном", – розповів Сартинський у коментарі "Суспільне Спорт".

При цьому тренер зазначив, що на Чепурного серйозно впливають не тільки зміни всередині команди, а й війна. За словами Сартинського, гімнаст гостро реагує на обстріли та важко переживає те, що відбувається. Спортсмен також не зміг назвати нинішнього головного тренера збірної авторитетом для себе, хоча й продовжує виявляти до нього повагу.

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"Там є і свої нюанси – війна, обстріли. Він усе це дуже гостро відчуває і переживає, для нього це непросто. Назвати головного тренера авторитетом для себе він не зміг – просто поводиться як інтелігентна людина, вітається, висловлює повагу, але не більше. Щоб тренуватися, хлопцям потрібна ідея, розуміння, заради чого вони це роблять", – заявив фахівець.

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Раніше Чепурний також пояснював причини від'їзду до Німеччини та уточнював, що його претензії не стосувалися якості спортивної інфраструктури. Гімнаст визнав, що некоректно висловився, коли заявив про неналежні умови для підготовки в Україні.

"До обладнання, до залу Олімпійської бази взагалі немає питань. Зал хороший, усі мої результати були досягнуті саме там", – сказав спортсмен в інтерв’ю Babel.

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Сартинський повідомив, що Чепурний, як і раніше, отримує зарплату в Україні. При цьому тренер не має підтвердженої інформації про те, хто оплачує перебування гімнаста в Німеччині. За його словами, за кордоном спортсмена добре приймають, у нього є друзі та люди, які цінують його ставлення до роботи.

Чепурний готується до чемпіонату світу після успішних виступів на міжнародних змаганнях. На чемпіонаті Європи 2026 року він вперше у кар'єрі виграв індивідуальне "золото" і став єдиним українським гімнастом, який завоював медаль на дорослому рівні.

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Останнім великим стартом спортсмена перед чемпіонатом світу став заключний етап Кубка світового виклику в Парижі. Чепурний завоював дві нагороди: "золото" у опорному стрибку та "срібло" на паралельних брусах.

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Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться з 17 по 25 жовтня в Роттердамі, Нідерланди. Програма турніру включає кваліфікацію, командні фінали, змагання у багатоборстві та фінали в окремих дисциплінах.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська збірна зі спортивної гімнастики може не потрапити на ЧС у Роттердамі, незважаючи на проходження відбору та включення спортсменів до офіційних заявок міжнародної федерації. За кілька днів до початку змагань команда не отримала візи, а терміни оформлення документів станом на 9 жовтня залишалися невідомими.