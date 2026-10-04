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Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини
Фахівець вирішила залишитися в Сянках

Жіноча збірна України з біатлону розпочала черговий етап підготовки до олімпійського сезону в німецькому Обергофі без своєї головної тренерки Оксани Хвостенко. Тренерка залишилася в Україні й працює з групою спортсменок, які не змогли вирушити на закордонні збори через фінансові обмеження.

Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Оксана Хвостенко

Як повідомляє Biathlonnews, разом з основною командою до Німеччини не поїхала старша тренерка жіночої збірної України Оксана Хвостенко. За інформацією джерела, фахівець проводить тренувальний збір у Сянках Львівської області, де працює з Поліною Пуцко, Вікторією Хвостенко та Аліною Хміль.

Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Аліна Хміль. Джерело: https://www.instagram.com/alina_khmill

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У публікації Biathlonnews рішення про розділення команди прокоментували так: "Це дуже дивне і навіть абсурдне рішення, яке важко зрозуміти й адекватно пояснити".

Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Хвостенко не поїхала до Німеччини. Джерело: Biathlonnews

Ситуація пов’язана з фінансовими труднощами, з якими зіткнулася Федерація біатлону України. Збір у Оберхофі розпочався 4 жовтня. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) погодився профінансувати поїздку української команди, однак організація виділила квоту лише на 15 осіб.

Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Хвостенко з біатлоністками

У рамках цієї програми було повністю оплачено проживання та участь частини спортсменок, тренерів і медичного персоналу. Через обмежену кількість місць частина біатлоністок залишилася в Україні.

Щоб спортсменки не готувалися самостійно, Оксана Хвостенко залишилася працювати з ними на вітчизняній базі. Під її керівництвом у Сянках тренуються Поліна Пуцко, Вікторія Хвостенко та Аліна Хміль.

Головна тренерка збірної України з біатлону відмовилася їхати з основною командою на збори до Німеччини

Вікторія Хвостенко. Джерело: https://www.instagram.com/viktoriaaa.kh_/

Водночас основна жіноча команда продовжує підготовку в Оберхофі. Роботу групи в Німеччині координують фінський фахівець Вілле Маунуксела, який увійшов до тренерського штабу збірної влітку цього року, а також тренер Дмитро Івасенко.

Таким чином, підготовка жіночої збірної України до майбутніх міжнародних змагань відбувається одразу на двох тренувальних базах: у Німеччині та Україні. Основна команда тренується в Оберхофі, тоді як частина молодих спортсменок займається в Сянках під безпосереднім керівництвом Хвостенка.

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