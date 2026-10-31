Головна трансферна ціль. ''Ліверпуль'' хоче купити у ПСЖ лідера збірної України за 60 млн євро

"Ліверпуль" розглядає можливість придбання українського захисника Іллі Забарного, який зараз виступає за "Парі Сен-Жермен", пише livefoot.fr. Англійський клуб готує оновлення оборонної лінії, а паризька команда, за інформацією французьких ЗМІ, не виключає розставання з футболістом.

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Як повідомляє французьке видання, ПСЖ не повністю задоволений виступами 24-річного українця. У Парижі розраховували побачити того захисника, який зарекомендував себе в англійській Прем’єр-лізі під час виступів за "Борнмут" у 2023–2025 роках. Однак керівництво французького клубу допускає продаж гравця.

Можливість трансферу може з’явитися вже під час зимового трансферного вікна. Якщо надійде відповідна пропозиція, парижани готові розглянути відхід Забарного. Водночас український футболіст зберігає добру репутацію серед представників англійських клубів.

Одним із головних претендентів на захисника називають "Ліверпуль". Мерсисайдці вже шукають варіанти на майбутнє для оборони, у якій грає Вірджил ван Дейк. Після придбання Жеремі Жаке у "Ренна" англійський клуб може знову звернути увагу на чемпіонат Франції.

Забарний підходить "Ліверпулю" і з погляду ігрового досвіду. Українець уже виступав в англійській Прем’єр-лізі й знайомий з особливостями місцевого чемпіонату. Перехід до одного з провідних клубів країни може стати для нього можливістю продовжити кар’єру в Англії.

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За інформацією джерела, ПСЖ готовий відпустити захисника за 60 мільйонів євро. Така сума, як стверджується в публікації, не має стати перешкодою для "Ліверпуля".

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Зазначимо, що інформація про трансфер Забарного до "Ліверпуля" вперше з’явилася ще в липні цього року. Англійці нібито вже розпочали попередні переговори з представниками футболіста та розглядають можливість його переходу в найближче трансферне вікно.