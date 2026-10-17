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Голкіпера "Челсі" терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 804
Голкіпера "Челсі" терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео
Поєдинок перервали на кілька хвилин

Воротар "Челсі" Еміліано Мартінес отримав серйозну травму голови під час зіткнення із захисником "Евертона" Джаррадом Брантуейтом у матчі англійської Прем'єр-ліги. 34-річного аргентинського воротаря винесли з поля на ношах, після чого доставили до лікарні в Ліверпулі для обстеження, пише The Sun.

Голкіпера ''Челсі'' терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео

Еміліано Мартінес отримав серйозну травму голови

Інцидент стався на 67-й хвилині матчу на стадіоні "Хілл Дікінсон". Під час подачі зі штрафного у штрафний майданчик "Челсі" Мартінес вийшов на перехоплення м'яча і спробував вибити його кулаком, а Брантуейт у цей час пішов на удар головою.

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Брантуейт незабаром зміг сісти на газон. У захисника були розсічення на носі та нижній губі, проте він продовжив гру. Мартінес залишався лежати, і медичний персонал, після 6 хвилин надання невідкладної допомоги на полі, прийняв рішення винести його на ношах.

Голкіпера ''Челсі'' терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео

Мартінеса винесли з поля

Під час евакуації він рухав руками, однак відчував сильний дискомфорт.

Незабаром стало відомо, що аргентинця доставили до лікарні в Ліверпулі для проведення обстежень. Головний тренер "Челсі" Хабі Алонсо після матчу повідомив, що футболіст був у свідомості, коли залишав стадіон.

"Наскільки мені відомо, він покинув стадіон у свідомості. Зараз він перебуває в лікарні, де йому проводять обстеження як запобіжний захід. Побачимо, що буде далі. Це все, що мені поки що відомо", — сказав Алонсо.

Голкіпера ''Челсі'' терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео

Мартінес був у свідомості

Замість Мартінеса на поле мав вийти молодий воротар Майк Пендерс, який почав готуватися до заміни, поки надавали допомогу основному воротареві.

Незважаючи на втрату воротаря, "Челсі" довів зустріч до перемоги. Лондонці обіграли "Евертон" з рахунком 2:0, а Педру Нету забив другий гол на 91-й хвилині. Для вінгера цей гол став другим у матчі.

Після фінального свистка Нету присвятив перемогу Мартінесу та побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Шкода, що це сталося з Емі. Ми бажаємо йому всього найкращого. Ця перемога для нього. Ми дуже раді. Ми хотіли зіграти на нуль. Емі цього заслужив, як і Майк", – заявив футболіст в інтерв’ю TNT Sports.

Голкіпера ''Челсі'' терміново винесли на ношах з матча та госпіталізували. Відео

Еміліано Мартінес

"Челсі" вперше за дев'ять місяців завершив матч Прем'єр-ліги, не пропустивши жодного гола. Після перемоги над "Евертоном" лондонський клуб піднявся на четверте місце в турнірній таблиці, набравши 13 очок.

Про терміни відновлення Мартінеса та характер його травми на момент оприлюднення інформації не повідомлялося.

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