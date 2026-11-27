Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на міжнародних змаганнях уперше після своєї скандальної дискваліфікації на Олімпійських іграх 2026 року. Наш спортсмен стартував на етапі Кубка світу в німецькому Альтенберзі, однак зійшов із дистанції вже після першого заїзду.

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Під час тренувальних заїздів Гераскевич показував високі результати, повідомляє "Суспільне Спорт". Показники 27-річного киянина робили його одним із претендентів на високі місця, однак офіційний старт для спортсмена виявився невдалим.

Уже в першому заїзді під час одного з поворотів Владислав припустився грубої помилки, яка коштувала йому втраченого часу. У підсумку українець програв переможцю півтори секунди й завершив виступи на німецькій трасі.

Для Гераскевича це перший майже за п’ять років непрохід до заїзду другого кола на рівні Кубку світу. Востаннє така невдача спіткала його у 2022-му.

Нагадаємо, на ОІ-2026 у Мілані скелетоністу не дали виступити в шоломі із зображенням співвітчизників, убитих армією РФ, і дискваліфікували. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) цинічно пропонував Гераскевичу надіти чорну пов’язку, щоб ушанувати пам’ять українців. У відповідь він поставив організаторів Олімпіади-2026 на місце, зазначивши, що не збирається дотримуватися вимог.

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Тоді світові ЗМІ емоційно відреагували на ситуацію з нашим спортсменом. OBOZ.UA також докладно розповів про створення елемента екіпірування Гераскевича і тих, чиї фото на ньому зображені.

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