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"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
192
"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео
Вбрання Аліни Загітової викликало бурхливе обговорення в соцмережах

Олімпійська чемпіонка Пхьончхан-2018 з фігурного катання Аліна Загітова з’явилася на публіці у відвертому вбранні, спричинивши гучний скандал в інтернеті. Російські вболівальники назвали її появу ганьбою та розкритикували вибір одягу, згадавши про статус спортсменки та її діяльність у фігурному катанні.

Загітова відвідала вечерю з нагоди запуску журналу Fashion Paper. Захід відбувся в московському Будинку Союзів.

Для виходу у світ 24-річна фігуристка обрала обтислу спідницю, укорочений жакет і мікротоп у вигляді вузької смужки тканини. Саме ця деталь вбрання стала головною темою обговорення серед користувачів.

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Аліна Загітова. Джерело: Кадр із відео

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У коментарях під публікацією з’явилися сотні критичних відгуків. Деякі користувачі порівнювали нинішній образ Загітової з її попередніми публічними появами та висловлювали невдоволення тим, як змінилася її манера одягатися.

"Ганьба, дно. Далі тільки порно", "Це ... якийсь сором!" і "Жах, ніби чекає на клієнта", "Повна гидота", – написали коментатори.

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші користувачі звернули увагу на контраст між відвертим вбранням фігуристки та її статусом у спортивному середовищі. Зокрема, у коментарях згадували її роботу з юними фігуристами та діяльність власної школи.

"Тепер зрозуміло, який вигляд має мати тренер юних фігуристів", – написав один із користувачів.

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Зазначимо, що Загітова у віці 15 років брала участь у мітингу на підтримку диктатора Володимира Путіна, який балотувався на черговий президентський термін. Використання неповнолітніх у політичній пропаганді заборонене законами РФ.

''Ганебне днище''. Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео

Володимир Путін і Аліна Загітова. Джерело: сайт Кремля

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