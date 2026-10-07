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Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це
Після перемоги таку пільгу отримали 20 із 23 гравців національної збірної

Перемога збірної Південної Кореї на Азіатських іграх позбавила більшість гравців обов’язкової служби в армії. Після фіналу кілька футболістів відкрито заявили, що саме це вважають одним із головних підсумків турніру, чим викликали невдоволення вболівальників, пише The Athletic.

Збірна Південної Кореї виграла футбольний турнір Азіатських ігор, обігравши у фіналі Японію з рахунком 1:0. Для багатьох гравців цей успіх виявився важливим не лише через завойований титул.

Згідно із законами країни, чоловіки повинні пройти військову службу до 28 років. Виняток роблять для володарів "золота" Азіатських ігор та призерів Олімпіади. Після перемоги таку пільгу отримали 20 із 23 футболістів корейської команди.

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Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це

Південна Корея перемогла Японію

Одним із тих, хто опинився в центрі уваги, став Ян Мін Хек, права на якого належать "Тоттенгему". Після матчу він заявив, що звільнення від служби в армії стало для нього більш значущою нагородою, ніж сама золота медаль. Схожі слова прозвучали й від капітана команди Лі Гі Хека.

Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це

Ян Мін Хек,

Ще один гравець, 19-річний захисник Пак Син Су, опублікував у соцмережах фотографію, на якій показав символічне підтвердження отриманої пільги.

Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це

Пак Син Су. Джерело: Instagram@parks_s47

Такі заяви викликали різку реакцію в Південній Кореї. Користувачі соцмереж розкритикували футболістів, а в країні знову почали обговорювати систему звільнення спортсменів від військової служби.

Після скандалу Ян Мін Хек, Лі Гі Хек і Пак Син Су принесли вибачення. Ян заявив, що команда не сприймала перемогу як гарантований результат, а звільнення від армії було лише однією з причин, яка мотивувала гравців домогтися успіху на турнірі.

Футболістів збірної звільнили від армії після перемоги на міжнародному турнірі в Азії. Вони публічно зраділи та поплатилися за це

футболісти Південної Кореї

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