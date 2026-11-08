Футболістка у США забила ''найбезглуздіший гол в історії''. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ще до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотЧоловік переглядає папери за столом у пошкодженому офісі з розбитим вікномСотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцямЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у містіБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у місті"У вас ще буде донечка": Ірина Федишин розповіла страшну правду про втрату дитини і що їй пишуть люди"У вас ще буде донечка": Ірина Федишин розповіла страшну правду про втрату дитини і що їй пишуть людиПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNN
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Футболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
3,0 т.
Футболістка у США забила "найбезглуздіший гол в історії". Відео зібрало 3 млн переглядів за добу
Поєдинок завершився з рахунком 3:2

У жіночому студентському футболі США забили гол, який у соцмережах уже встигли охрестити "найбезглуздішим в історії". Нападниця "Луїсвілла" Маккейлі Болл відправила м’яч у ворота "Північної Кароліни Тар Хілс" після того, як воротарка вибила його їй просто в голову. При цьому сама футболістка зазнала травми й не змогла продовжити матч. 

Курйозний епізод стався 5 листопада в матчі чемпіонату конференції ACC між університетськими командами.

На 73-й хвилині матчу "Північна Кароліна" вела з рахунком 2:1. Голкіперка команди Пейтон Трейер спробувала вибити м’яч подалі від своїх воріт, однак влучила ним у голову Болл, яка перебувала поруч і пресингувала суперниць.

Футболістка у США забила ''найбезглуздіший гол в історії''. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Голкіперка команди Пейтон Трейер. Джерело: Кадр із відео

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
9,7 т.
Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. Відео
9,7 т.
Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
8,1 т.
Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
8,1 т.
Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026
Максим ІншаковМаксим Іншаков
9,3 т.
Росія офіційно замінила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею U-20
9,3 т.
Росія офіційно замінила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею U-20

Після зіткнення м’яч різко змінив напрямок, перелетів через воротарку й опинився у сітці. 

Самій Болл було не до святкування гола. Після влучання м’яча в голову нападниця впала на газон, і медичному персоналу довелося допомагати їй залишити поле. Уже за хвилину після забитого м’яча футболістку замінили.

Футболістка у США забила ''найбезглуздіший гол в історії''. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Болл була відправлена в нокаут. Джерело: Кадр із відео

Попри незвичайний епізод, "Луїсвіллу" не вдалося уникнути поразки. На 79-й хвилині Хоуп Мансон забила третій м’яч "Північної Кароліни" й оформила хет-трик. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь її команди.  

Схожі теми
США
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!