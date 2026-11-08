Футболістка у США забила ''найбезглуздіший гол в історії''. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

У жіночому студентському футболі США забили гол, який у соцмережах уже встигли охрестити "найбезглуздішим в історії". Нападниця "Луїсвілла" Маккейлі Болл відправила м’яч у ворота "Північної Кароліни Тар Хілс" після того, як воротарка вибила його їй просто в голову. При цьому сама футболістка зазнала травми й не змогла продовжити матч.

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Курйозний епізод стався 5 листопада в матчі чемпіонату конференції ACC між університетськими командами.

На 73-й хвилині матчу "Північна Кароліна" вела з рахунком 2:1. Голкіперка команди Пейтон Трейер спробувала вибити м’яч подалі від своїх воріт, однак влучила ним у голову Болл, яка перебувала поруч і пресингувала суперниць.

Після зіткнення м’яч різко змінив напрямок, перелетів через воротарку й опинився у сітці.

Самій Болл було не до святкування гола. Після влучання м’яча в голову нападниця впала на газон, і медичному персоналу довелося допомагати їй залишити поле. Уже за хвилину після забитого м’яча футболістку замінили.

Попри незвичайний епізод, "Луїсвіллу" не вдалося уникнути поразки. На 79-й хвилині Хоуп Мансон забила третій м’яч "Північної Кароліни" й оформила хет-трик. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь її команди.