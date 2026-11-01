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Футболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,4 т.
Футболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу
Дівчина показала, що в неї під футболкою

Фрагмент святкування футболістки "Барселони" Алексії Путельяс після гола у ворота "Ліона" завірусився в соцмережах. Ролик із фіналу жіночої Ліги чемпіонів, який відбувся навесні 2024-го, 1 листопада 2026-го знову набув популярності й менш ніж за добу набрав близько 3 млн переглядів.

Футболістка ''Барселони'' зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Відео зібрало майже 3 млн переглядів. Джерело: x.com/abilasports

Епізод стався у вирішальному матчі турніру між "Барселоною" та французьким "Ліоном", що відбувся 25 травня 2024 року в Більбао. Каталонська команда на той момент уже вела в рахунку після гола Айтани Бонматі, забитого на 63-й хвилині.

Футболістка ''Барселони'' зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Алексія Путельяс

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Наприкінці матчу "Барселона" провела ще одну результативну атаку. Алексія Путельяс, яка вийшла на поле незадовго до фінального свистка, отримала м’яч у штрафному майданчику й відправила його у ворота суперниць.

Футболістка ''Барселони'' зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Путельяс забила другий гол. Джерело: Кадр із відео

Одразу після гола Путельяс зняла ігрову футболку й побігла святкувати до трибун, залишившись у спортивному топі. За цей вчинок арбітриня показала іспанці жовту картку.

Перемога над "Ліоном" принесла "Барселоні" третій в історії клубу титул жіночої Ліги чемпіонів. У фіналі каталонки обіграли суперниць, яким раніше поступалися у вирішальних матчах турніру в 2019 і 2022 роках.

Алексія Путельяс народилася 4 лютого 1994 року в іспанському місті Мольєт-дель-Вальєс. Вона грає на позиції півзахисниці й із 2012 до 2026 року захищала кольори "Барселони", провівши за каталонський клуб 508 матчів і забивши 232 голи.

Футболістка ''Барселони'' зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Алексія Путельяс. Джерело: Кадр із відео

У складі команди іспанка чотири рази вигравала жіночу Лігу чемпіонів і десять разів ставала чемпіонкою країни. Також Путельяс двічі поспіль, у 2021 і 2022 роках, отримувала "Золотий м’яч".

Футболістка ''Барселони'' зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добу

Путельяс із "Золотим м’ячем"

У 2023 році вона стала чемпіонкою світу у складі збірної Іспанії. Влітку 2026 року футболістка перейшла до англійського клубу London City Lionesses.

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Ліга чемпіонівФК Барселона
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