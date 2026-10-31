Футболіста збірної України загнобили в новому клубі в Італії

Нападник збірної України Артем Довбик опинився у складній ситуації після переходу до "Болоньї" на правах оренди з "Роми". Попри відновлення після травми та появу можливості отримати ігровий час, 29-річний футболіст майже не бере участі в матчах команди, а головний тренер Раффаеле Палладино публічно вимагає від нього старанніше працювати на тренуваннях.

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У виїзному матчі 9-го туру Серії А проти "Мілана" українець знову залишився в запасі. Цього сезону Довбик ще жодного разу не потрапляв до стартового складу "Болоньї": чотири рази виходив на заміну й забив один гол, двічі був відсутній у заявці через травми, а ще в трьох зустрічах провів увесь час на лаві запасних.

Особливо показовим стало протистояння з "Кальярі". Довбик не отримав жодної хвилини ігрового часу, хоча був єдиним номінальним центральним нападником у розпорядженні Палладіну. Ба більше, через травми конкурентів тренерський штаб використовував футболістів інших амплуа, але так і не випустив українця.

Після матчу наставник "Болоньї" окремо висловився про становище форварда й пояснив, чому той не з’являється на полі.

"Довбик має викладатися на повну, пресингувати й більше віддаватися тренувальному процесу. Одгор зіграв, бо демонстрував чудову динаміку й заслужив на це. Артему потрібно старанніше працювати на тренуваннях, і тоді він теж отримає свій шанс. Він має давати мені більше", – заявив Палладіну, давши зрозуміти, що він незадоволений роботою українця.

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Водночас відсутність ігрового часу не можна пояснити виключно конкуренцією за місце у складі.

У "Болоньї" виникли кадрові проблеми в лінії атаки. Роберто Пікколі отримав травму, а згодом ушкодження зазнав і Джей Енем. Замість того, щоб використовувати Довбика, Палладіні віддав перевагу Єнсу Одгору на позиції нападника, а після його заміни задіяв Мікеля Омондараїна.

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Перед матчем 10-го туру Серії А проти "Монци" італійський фахівець повідомив про зміни у стані українця. Мовляв, Довбик додав у роботі на тренуваннях.

"Цього тижня Артем додав у роботі. Ми поговорили, і він намагався втілити в життя вимоги, які я йому поставив. Він ще не готовий витримати всі 90 хвилин, але буде в нашому розпорядженні", – розповів Палладіно.

28 жовтня з’явилася новина, що Довбик розчарував нового наставника "россоблю" і близький до того, щоб достроково повернутися з оренди до "Роми", якій належить.