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Футболіста збірної України вигнали з поля в англійській Прем'єр-лізі. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 462
Футболіста збірної України вигнали з поля в англійській Прем'єр-лізі. Відео
Гравець отримав пряму червону картку

Футболіст збірної України Єгор Ярмолюк достроково завершив матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля". Український півзахисник "Брентфорда" отримав пряму червону картку за удар головою в обличчя захисника суперника Жеремі Жаке.

Футболіста збірної України вигнали з поля в англійській Прем'єр-лізі. Відео

Ярмолюк (праворуч) був вилучений за удар Жаке (у чорному). Джерело: Кадр із відео

Інцидент стався у компенсований час першого тайму, на 45+8-й хвилині. Під час подачі кутового у штрафному майданчику "Брентфорда" між гравцями виник конфлікт, під час якого 22-річний Ярмолюк ударив Жаке головою в обличчя. Захисник "Ліверпуля" впав на газон, наче підкошений.

Футболіста збірної України вигнали з поля в англійській Прем'єр-лізі. Відео

Жаке лежав на газоні

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Головний арбітр матчу Джон Брукс спочатку не покарав українця, оскільки не помітив епізод. Однак після втручання відеоасистента Даррена Інгленда суддя переглянув повтор на моніторі та показав Ярмолюку пряму червону картку.

Для 22-річного півзахисника це перше вилучення у професійній кар’єрі.

Футболіста збірної України вигнали з поля в англійській Прем'єр-лізі. Відео

Після перегляду повтору арбітр вилучив українця. Джерело: Кадр із відео

Перед заміною Ярмолюк відзначився результативною передачею. На 44-й хвилині українець допоміг Кіну Льюїсу-Поттеру відкрити рахунок. Завдяки цьому голу "Брентфорд" пішов на перерву, ведучи 1:0, незважаючи на те, що після вилучення залишився в меншості.

У другому таймі "Ліверпуль" скористався чисельною перевагою та забив два голи. Голи Муньоса та Ісака принесли гостям перемогу з рахунком 2:1. Для "Брентфорда" ця поразка стала першою в поточному сезоні АПЛ.

Рішення арбітра підтримав колишній суддя англійської Прем'єр-ліги Даррен Кенн, який визнав дії українця агресивною поведінкою. Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі також різко висловився щодо цього епізоду, назвавши вчинок Ярмолюка "однією з найгірших реакцій у футболі за останні 10 років".

Незважаючи на поразку від "Ліверпуля", "Брентфорд" зберіг місце у верхній частині турнірної таблиці. Після семи турів у команди 10 очок: дві перемоги, чотири нічиї та одна поразка. Клуб посідає шосте місце, випереджаючи "Евертон" завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів: +5 проти +1.

У сезоні АПЛ 2026/27 Ярмолюк провів шість матчів, тричі виходячи в стартовому складі. На його рахунку 286 хвилин на полі, один гол і одна результативна передача. Єдиний гол українець забив у попередньому турі в матчі проти "Астон Вілли", що завершився з рахунком 2:2.

У поточному чемпіонаті півзахисник виконав 137 передач, з яких 109 виявилися точними. Його показник точності склав 79%. У захисті українець записав на свій рахунок три успішні відбори, три перехоплення та сім винесень м’яча. До вилучення у матчі з "Ліверпулем" у його активі також була одна жовта картка, отримана у грі проти "Сандерленда".

Джерело:MEGOGO
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