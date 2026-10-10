Футболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. Відео

Український захисник "Сток Сіті" Максим Таловєров достроково завершив матч дев’ятого туру англійського Чемпіоншипу (другий за рівнем дивізіон країни) проти "Болтон Вондерерс" після прямої червоної картки. 26-річний футболіст національної збірної України був вилучений вже на 20-й хвилині зустрічі за фол проти суперника, який проривався до воріт його команди.

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Епізод стався неподалік від штрафного майданчика "Сток Сіті". Таловєров зупинив Донга, який атакував ворота гостей, і головний арбітр розцінив дії українця як порушення, що заслуговує на пряме вилучення.

Суддя одразу показав захиснику червону картку. На той момент рахунок залишався 0:0, проте "Сток Сіті" був змушений провести більшу частину матчу вдесятеро.

У сезоні 2026/27 Таловєров провів за "Сток Сіті" сім матчів у всіх турнірах, загалом набравши 356 хвилин ігрового часу. Результативними діями українець поки що не відзначився. До вилучення у грі з "Болтоном" він отримав дві жовті картки: у матчах проти "Саутгемптона" та "Шеффілд Юнайтед".

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У вересні захисник повністю відіграв матчі проти "Кардіфф Сіті" та "Вотфорда". В інших матчах чемпіонату він переважно виходив на поле з лави запасних.

Таловєров приєднався до "Сток Сіті" у липні 2025 року після виступів за "Плімут Аргайл". У сезоні 2025/26 він зіграв за англійський клуб 17 матчів. Раніше українець виступав за чеські "Динамо" з Ческе-Будеєвіце та празьку "Славію", а також за австрійський ЛАСК.

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На міжнародному рівні захисник виступав за молодіжну збірну України, з якою завоював "бронзу" чемпіонату Європи 2023 року. У національній збірній він дебютував у 2024 році та входив до складу команди на чемпіонаті Європи в Німеччині.