Півзахисник збірної України Георгій Судаков вибачився перед уболівальниками лісабонської "Бенфіки" за свою поведінку під час матчу з чеською "Вікторією" в Лізі Європи. Після фінального свистка, який зафіксував поразку португальців з рахунком 0:4, наш співвітчизник із усмішкою обмінявся футболками із суперником, що викликало гнів уболівальників.

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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Судаков зазначив, що його реакція була ненавмисною і випадковою та не відображала ставлення футболіста до результату. 24-річний півзахисник зазначив, що на всі 100% поважає клуб і його вболівальників та в наступних матчах працюватиме над виправленням результатів.

"Перепрошую всіх уболівальників, яких образила моя усмішка, коли я обмінювався футболками із суперником наприкінці матчу. Моя ненавмисна реакція ніяк не пов’язана з результатом гри, але я усвідомлюю, що навіть без злого умислу припустився неприпустимої помилки. Я дуже поважаю "Бенфіку", і сьогодні мої почуття такі самі, як і в усіх уболівальників "Бенфіки", – наголосив Судаков.

Зазначимо, що поразка від "Вікторії" стала першою для лісабонців у нинішньому розіграші Ліги Європи. Команда зберегла місце в топ-8, а свій наступний матч проведе вдома 10 грудня з грецьким ОФІ.

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Як повідомляв OBOZ.UA, воротар збірної України Анатолій Трубін пропустив чотири голи у матчі Ліги Європи, але став найкращим футболістом "Бенфіки" у грі з "Вікторією".

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