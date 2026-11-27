Португальська "Бенфіка" з двома українськими футболістами у складі зазнала великої поразки від чеської "Вікторії" у п’ятому турі загального етапу Ліги Європи. Воротар збірної України Анатолій Трубін, якого головний головний тренер "орлів" Марку Сілва випускає на єврокубки, пропустив чотири м’ячі без відповіді, причому три з них лісабонці отримали наприкінці першого тайму, а ще один – одразу після перерви.

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Зустріч відбулася 26 листопада на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені й завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.

Рахунок на 30-й хвилині відкрив Патрик Грошовскі. Трубін невдало виконав передачу під час розіграшу м’яча від воріт, чеські футболісти перехопили м’яч і організували результативну атаку.

Перед перервою оборона "Бенфіки" припустилася ще двох помилок. На 43-й хвилині перевагу "Вікторії" збільшив колишній нападник "Кривбасу" Принс Аду, а на 45-й Крістоф Кабонго забив третій м’яч.

Одразу після відновлення гри Кабонго оформив дубль. На 46-й хвилині нападник скористався передачею Грошовського й установив остаточний рахунок 4:0.

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Попри чотири пропущені м’ячі, Трубін здійснив сім сейвів. За оцінкою статистичного порталу Sofascore, український голкіпер отримав 7,7 бала й став найкращим футболістом "Бенфіки" в цьому матчі.

Інший представник України в лісабонському клубі Георгій Судаков вийшов на поле після перерви. Півзахисник замінив Енцо Барренечеа, але змінити перебіг матчу не зумів. Його виступ Sofascore оцінив у 6,9 бала.

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Для "Бенфіки" ця поразка стала першою в нинішньому розіграші Ліги Європи. Після п’яти турів португальці набрали 12 очок і посідають четверте місце в турнірній таблиці.

Наступний матч у турнірі команда проведе 10 грудня на своєму полі проти грецького ОФІ.