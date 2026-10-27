Футболіста "Динамо" вилучили на 30-й хвилині матчу із "Шахтарем". Детальне відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиНевідкладний збір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 3 тис. грнКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації Криму"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації КримуКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіКоли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопадіросійські окупантиОкупанти витісняють українське населення на Херсонщині і завозять росіян: у ГУР розкрили подробиціONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонONUKA відверто відповіла, чому не вивозить дітей з прифронтового Чернігова за кордонКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоКличко показав один із найбільших енергостійких житлових комплексів в Україні. ФотоПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяПутін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдетьсяОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 рокуОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Футболіста "Динамо" вилучили на 30-й хвилині матчу із "Шахтарем". Детальне відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,7 т.
Футболіста "Динамо" вилучили на 30-й хвилині матчу із "Шахтарем". Детальне відео
Гравець порушив правила у чужому штрафному майданчику

Захисника київського "Динамо" Тараса Михавка вилучили на 30-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубку України проти донецького "Шахтаря". Головний арбітр зустрічі Сергій Копієвський показав футболісту червону картку за удар суперника по обличчю.

"Шахтар" відкрив рахунок у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти київського "Динамо" на 43-й хвилині. Автором гола став венесуельський нападник Глейкер Мендоса.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
34,5 т.
"Неважливо, що не за Україну": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від країни та змінив громадянство, висловився про медаль на ЧС
34,5 т.
"Неважливо, що не за Україну": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від країни та змінив громадянство, висловився про медаль на ЧС
Максим ІншаковМаксим Іншаков
7,3 т.
Де сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку України
7,3 т.
Де сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку України
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
7,2 т.
Українська боксерка-красуня виграла "золото" чемпіонату світу. Відео
7,2 т.
Українська боксерка-красуня виграла "золото" чемпіонату світу. Відео

"Шахтар" і "Динамо" вперше зустрілися в Кубку України в сезоні 2001/02. До матчу сезону 2026/27 команди провели 18 кубкових зустрічей: 11 перемог здобув донецький клуб, сім разів сильнішими були кияни. Різниця забитих м’ячів становить 27:18 на користь "гірників".

У фіналах Кубка України суперники зустрічалися 11 разів. У шести фіналах переміг "Шахтар", у п’яти – "Динамо". За кількістю здобутих трофеїв у турнірі донецький клуб також випереджає київський: 15 Кубків України проти 14.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!