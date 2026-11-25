Захисник збірної України Ілля Забарний забив перший гол за ПСЖ у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Українець відзначився в домашньому матчі п’ятого туру загального етапу проти "Роми", зрівнявши рахунок на 31-й хвилині та викликавши бурхливу реакцію глядачів на трибунах паризького стадіону.

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На той момент господарі поступалися після швидкого гола Маріо Ермосо, який вивів римлян уперед уже на п’ятій хвилині.

Парижани відігралися після розіграшу кутового: Сенні Маюлу подав на ближню стійку, а Забарний виграв верхову боротьбу й головою відправив м’яч у ворота.

Цей м’яч став для 24-річного футболіста збірної України третім за паризький клуб у всіх турнірах. Раніше Забарний двічі забивав у матчах чемпіонату Франції.