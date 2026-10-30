Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у Дніпрі"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у ДніпріСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціУкраїнцям слід готуватися до нового курсу долараУкраїнцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на найближчий часРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКІлюстрація - порожній ресторанУ Києві масово закриваються популярні ресторани і кафе: кого вже накрив "закладопад"В Україні оголосили відключення світла на п’ятницюВ Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятимеЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларівЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
600
Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео
Наш співвітчизник провів блискучий поєдинок

Півзахисник збірної України Георгій Судаков відзначився ефектним ударом у чвертьфіналі Кубку португальської ліги. 24-річний футболіст лісабонської "Бенфіки" вразив ворота "Жил Вісенте" дальнім ударом точно у верхній кут.

Українець забив на 40-й хвилині зустрічі. Отримавши м’яч за межами штрафного майданчика, Судаков завдав потужного удару, після якого м’яч влетів у "дев’ятку", не залишивши воротареві суперника шансів на порятунок.

Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Судаков забив другий гол за Бенфіку. Джерело: Кадр із відео

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
20,1 т.
"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави
20,1 т.
"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
11,3 т.
Контракт підписано: "Ліверпуль" вирішив посилитися українцем
11,3 т.
Контракт підписано: "Ліверпуль" вирішив посилитися українцем
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
4,7 т.
"Не хочу їх тут бачити": мер Тронгейма влаштував бунт проти Росії та звернувся до уряду Норвегії через рішення FIS
4,7 т.
"Не хочу їх тут бачити": мер Тронгейма влаштував бунт проти Росії та звернувся до уряду Норвегії через рішення FIS

Після гола трибуни вщерть заповненого стадіону "Ештадіу да Луж" у Лісабоні влаштували нашому співвітчизнику справжні овації.

Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Трибуни Ештадіу да Луж влаштували овації Судакову. Джерело: Кадр із відео

На матч проти "Жил Вісенте" головний тренер "Бенфіки" випустив із перших хвилин двох українських футболістів. Разом із Судаковим у стартовому складі з’явився голкіпер Анатолій Трубін.

Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Георгій Судаков (третій зліва в нижньому ряду) і воротар Анатолій Трубін перед матчем проти "Жил Вісенте"

Для Георгія цей м’яч став другим у поточному сезоні за португальський клуб. Загалом до цього моменту Судаков провів за "Бенфіку" 18 матчів у всіх турнірах і записав на свій рахунок також одну результативну передачу.

Свій перший гол Судаков забив у вересні 2025 року. У поєдинку 6-го туру проти клубу АФС він відкрив рахунок і вивів лісабонців уперед 1:0, оформивши другу результативну дію поспіль.

Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Наш співвітчизник відзначився результативними діями у другій грі поспіль

Схожі теми
Чемпіонат ПортугаліїФК БенфікаЛісабонПортугаліяГеоргій СудаковГеоргій Судаков
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!