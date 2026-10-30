Футболіст збірної України забив неймовірний гол у Португалії та змусив повний стадіон у Лісабоні вибухнути оваціями. Відео

Півзахисник збірної України Георгій Судаков відзначився ефектним ударом у чвертьфіналі Кубку португальської ліги. 24-річний футболіст лісабонської "Бенфіки" вразив ворота "Жил Вісенте" дальнім ударом точно у верхній кут.

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Українець забив на 40-й хвилині зустрічі. Отримавши м’яч за межами штрафного майданчика, Судаков завдав потужного удару, після якого м’яч влетів у "дев’ятку", не залишивши воротареві суперника шансів на порятунок.

Після гола трибуни вщерть заповненого стадіону "Ештадіу да Луж" у Лісабоні влаштували нашому співвітчизнику справжні овації.

На матч проти "Жил Вісенте" головний тренер "Бенфіки" випустив із перших хвилин двох українських футболістів. Разом із Судаковим у стартовому складі з’явився голкіпер Анатолій Трубін.

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Для Георгія цей м’яч став другим у поточному сезоні за португальський клуб. Загалом до цього моменту Судаков провів за "Бенфіку" 18 матчів у всіх турнірах і записав на свій рахунок також одну результативну передачу.

Свій перший гол Судаков забив у вересні 2025 року. У поєдинку 6-го туру проти клубу АФС він відкрив рахунок і вивів лісабонців уперед 1:0, оформивши другу результативну дію поспіль.

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