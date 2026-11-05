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Футболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від "Арсенала". Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
309
Футболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від "Арсенала". Відео
Поєдинок відбувся у Празі

19-річний український голкіпер Назар Домчак провів перший матч у Лізі чемпіонів у складі празької "Славії". Молодий воротар неочікувано отримав місце у стартовому складі на матч із лондонським "Арсеналом" і вже на дев’ятій хвилині пропустив перший м’яч.

Домчак з’явився на полі з перших хвилин через травму основного голкіпера чеського клубу Якуба Марковича. Пошкодження воротаря змусило тренерський штаб "Славії" внести зміни до стартового складу і довірити місце у воротах 19-річному українцю.

Футболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від ''Арсенала''. Відео

Назар Домчак

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Для вихованця львівських "Карпат" цей матч став особливим одразу з кількох причин. Домчак уперше зіграв у стартовому складі празького клубу в Лізі чемпіонів, а також уперше в кар’єрі взяв участь у матчі під егідою УЄФА.

До зустрічі з "Арсеналом" українець мав у своєму активі лише чотири матчі за першу команду "Славії". Він виступав у чемпіонаті та Кубку Чехії, а тепер отримав можливість випробувати свої сили на рівні головного єврокубкового турніру.

Футболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від ''Арсенала''. Відео

Назар Домчак пропустив 2 голи у матчі з Арсеналом

Дебют у Лізі чемпіонів розпочався для Домчака з пропущеного м’яча. На дев’ятій хвилині Ноні Мадуеке вивів лондонців уперед, відправивши м’яч у ворота українського голкіпера.

Перед перервою перевагу англійської команди збільшив Віктор Єкереш. Нападник "Арсеналу" відзначився на 38-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.

Упродовж матчу Домчак кілька разів виручив свою команду, здійснивши важливі сейви. Водночас українцю не вдалося зберегти ворота недоторканими.

"Славії" вдалося скоротити відставання лише в компенсований час. На 90-й хвилині Віктор Новак забив гол у відповідь, встановивши остаточний рахунок матчу: 2:1 на користь "Арсенала".

Нагадаємо, Назар Домчак перейшов до празької "Славії" влітку 2026 року. До переїзду до Чехії український воротар виступав у системі львівських "Карпат". Сума трансферу становила 5 мільйонів євро.

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