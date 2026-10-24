Футболіст збірної України влаштував вражаючий перфоманс в Іспанії, зірвавши овації стадіону

Український нападник Владислав Ванат відзначився трьома голами та результативною передачею в матчі Сегунди проти "Сельти Б". Форвард "Жирони" став головним творцем розгрому з рахунком 5:1 у поєдинку 11-го туру другого за силою чемпіонату Іспанії з футболу.

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Ванат відкрив рахунок уже на 17-й хвилині зустрічі, відправивши м’яч у ворота суперника. За три хвилини українець виступив у ролі асистента: після його передачі Унаї Ернандес подвоїв перевагу каталонського клубу.

На 29-й хвилині нападник знову вразив ворота "Сельти Б", реалізувавши пенальті. На той момент гості вже грали в меншості: на 27-й хвилині червону картку отримав Пабло Мейхіас.

Після перерви Ванат продовжив забивати. На 55-й хвилині українець оформив хет-трик, довівши рахунок до 4:0. У підсумку форвард безпосередньо взяв участь у чотирьох із п’яти голів своєї команди.

На 67-й хвилині 24-річного футболіста замінили. Перед його відходом заповнений міський стадіон Монтіліві в Жироні влаштував нашому співвітчизнику традиційні овації.

Завдяки цьому виступу Ванат зміцнив свої позиції серед українських бомбардирів в історії Сегунди. За наведеними даними, на його рахунку чотири голи в іспанському чемпіонаті, тоді як Геннадій Перепаденко забив дев’ять м’ячів, а Роман Зозуля відзначився 29 разів.

У сезоні-2026/27 Ванат провів у Сегунді сім матчів, забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі. На полі українець сумарно провів близько 493 хвилин і отримав одну жовту картку.