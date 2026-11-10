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Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,1 т.
Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі
Гравець провів 43 матчі за збірні України різних вікових категорій

25-річний український півзахисник Іван Желізко отримав польське громадянство разом із сім’єю. Тепер футболіст "Лудогорця", який раніше виступав за юнацькі та молодіжну збірні України, має можливість претендувати на виклик до національної команди Польщі.

Про отримання документів 10 листопада повідомило управління Поморського воєводства. Акт про надання громадянства футболісту та його сім’ї вручила поморська воєвода Беата Руткевич.  

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Іван Желізко отримав польське громадянство. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Желізко народився у Львові й є вихованцем місцевих "Карпат". Польське коріння його родини дало змогу пройти процедуру отримання громадянства. Дідусь і бабуся футболіста походять із Польщі.

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У 2023 році півзахисник перебрався до гданської "Лехії", де провів три сезони. За цей час він зіграв 89 офіційних матчів, забив 13 голів і допоміг клубу вийти до Екстракляси.

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

У 2023 році півзахисник перебрався до гданської "Лехії". Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

У вересні 2026 року українець змінив чемпіонат, підписавши контракт із болгарським "Лудогорцем". Команду очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич. У новому клубі Желізко вже відзначився забитим м’ячем і результативними передачами.

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

У вересні 2026 року українець змінив чемпіонат. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

На міжнародному рівні півзахисник провів 43 матчі за збірні України різних вікових категорій, від U-17 до U-23. У складі молодіжної збірної він став бронзовим призером чемпіонату Європи 2023 року.

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Іван Желізко у складі збірної України U-21 у липні 2023 року (верхній ряд, третій ліворуч)

З огляду на те, що за головну "жовто-синю" команду футболіст не дебютував в офіційних матчах, Желізко розглядає можливість виступів за Польщу.

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Желізко виступатиме за Польщу. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Отримання громадянства усунуло одну з юридичних перешкод для такого варіанта, а остаточне рішення щодо виклику до національної команди ухвалюватиме головний тренер Ян Урбан.

Футболіст збірної України відмовився виступати за Україну і отримав громадянство Польщі

Іван Желізко з дружиною. Джерело: instagram.com/ivanzhelizko

Польські журналісти вже звернули увагу на українського півзахисника як на потенційного кандидата для посилення центру поля збірної.

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