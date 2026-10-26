Футболіст збірної України став у ворота ''Реала'' і допоміг перемогти ''Барселону'' в Ель-Класіко. Відео

Мадридський "Реал" обіграв "Барселону" в 265-му Ель-Класіко. Поєдинок на легендарному стадіоні "Камп Ноу" у столиці Каталонії завершився з рахунком 1:2.

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Напередодні гри стало відомо, що основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа захворів на грип, і місце у воротах посів Андрій Лунін. Українець провів блискучий матч і здійснив кілька неймовірних сейвів, ставши одним із найкращих у грі.

За 90 хвилин, проведених на полі, Андрій отримав 7.4 бала від Sofascore і 7.23 від Whoscored.

Господарі розпочали зустріч із контролю м’яча і вже в перші хвилини почали шукати можливості для атаки. На 7-й хвилині Ентоні Гордон пробив із-за меж штрафного майданчика, але Лунін без труднощів упорався з ударом по центру воріт. Незабаром каталонці створили кілька перспективних нагод, однак завершити їх точними ударами не вдалося.

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"Реал" відповідав швидкими атаками та стандартними положеннями. На 5-й хвилині Арда Гюлер пробив із штрафного майданчика вище воріт, а на 13-й Ян Діоманде спробував прорватися до воріт, але натрапив на опір захисника. Ще за кілька хвилин Гюлер пробив по центру, і воротар "Барселони" Жоан Гарсія впорався з ударом.

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У середині тайму "Барселона" продовжила створювати моменти. На 16-й хвилині Гордон пробив із краю штрафного майданчика під поперечину, але Лунін перевів м’яч у безпечну зону. На 22-й Рафінья підібрав відскок біля лінії штрафного майданчика й потужно пробив, однак м’яч пролетів над поперечиною. За дві хвилини бразилець знову перевірив оборону мадридців, але його удар був неточним.

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"Реал" також регулярно загрожував воротам суперника. На 26-й хвилині Гюлер пробив у захисника, після чого мадридці отримали право на кутовий. Потім господарі поля розіграли ще кілька стандартів, але оборона каталонців не дозволила перетворити їх на гольові моменти.

На 30-й хвилині "Барселона" була змушена провести заміну. Хаві Еспарт отримав ушкодження, і головний тренер каталонців Хансі Флік випустив замість нього Алехандро Бальде.

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Невдовзі після цього "Барселона" змарнувала одну з найкращих можливостей відкрити рахунок. На 35-й хвилині Гордон отримав простір у штрафному майданчику й пробив у кут, однак Лунін зумів відбити удар. Каталонці заробили кутовий, після подачі якого російський голкіпер упевнено зіграв на виході.

На 33-й хвилині Рафінья також небезпечно пробив із лінії штрафного майданчика, але м’яч пройшов поруч зі стійкою. "Барселона" продовжувала володіти м’ячем і шукати вільні зони, однак "Реал" зберігав щільність в обороні та намагався використовувати можливості для швидких випадів.

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Розв’язка першого тайму настала на 41-й хвилині. Ян Діоманде виконав передачу до штрафного майданчика, а Кіліан Мбаппе отримав можливість пробити й відправив м’яч у лівий кут воріт Жоана Гарсії. "Реал" повів із рахунком 1:0.

У другому таймі "Барселона" активніше діяла в атаці та створила кілька можливостей забити. На 49-й хвилині Ламін Ямаль виконав небезпечну подачу до штрафного майданчика, а після кутового каталонці продовжили тиснути на оборону суперника.

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На 61-й хвилині "Барселона" досягла свого. Педрі віддав коротку передачу на Рафінью до штрафного майданчика, і бразилець точним ударом відправив м’яч у ліву частину воріт, зрівнявши рахунок – 1:1.

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"Реал" відповів небезпечними атаками. На 63-й хвилині Арда Гюлер пробив з краю штрафного майданчика в кут, але Жоан Гарсія відбив удар. На 66-й хвилині український голкіпер мадридців знову врятував свою команду після удару Жерара Мартена головою в лівий кут воріт.

На 74-й хвилині Ламін Ямаль пробив поруч зі штангою. Невдовзі Гансі Флік випустив на поле Френкі де Йонга замість Ферміна Лопеса. До 77-ї хвилини "Барселона" продовжувала контролювати м’яч, постійно нагнітала біля воріт українця, однак зрештою пропустила.

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На 88-й хвилині Камавінга віддав передачу на Мбаппе, який з близької відстані забив другий гол "Реала".

Ця перемога дозволила підопічним Моурінью скоротити відставання від лідерської "Барселони" в турнірній таблиці до 3 очок.