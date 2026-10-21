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Футболіст збірної України допоміг ПСЖ перемогти "Барселону" у Лізі чемпіонів у матчі із шістьма голами. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
858
Футболіст збірної України допоміг ПСЖ перемогти "Барселону" у Лізі чемпіонів у матчі із шістьма голами. Відео
Поєдинок завершився з рахунком 4:2

Паризький ПСЖ обіграв "Барселону" з рахунком 4:2 у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбувся 20 жовтня в Парижі. Український захисник Ілля Забарний вийшов на поле у другому таймі після травми капітана парижан Маркіньоса та взяв участь у кінцівці зустрічі.

Футболіст збірної України допоміг ПСЖ перемогти ''Барселону'' у Лізі чемпіонів у матчі із шістьма голами. Відео

Забарний зіграв за ПСЖ. Джерело: instagram.com/illiazabarnyi/

Матч на стадіоні "Парк де Пренс" виявився результативним. Господарі відкрили рахунок на 38-й хвилині: Дезіре Дюе забив м'яч у ворота каталонців.

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Після перерви "Барселона" відновила рівновагу.

На 55-й хвилині відзначився Хаві Еспарт. Незабаром ПСЖ знову вийшов уперед завдяки голу Люки Ернандеса на 72-й хвилині, проте через сім хвилин Ламін Ямаль зрівняв рахунок, зробивши його 2:2.

Розв'язка настала у заключній частині матчу. На 81-й хвилині Вітінья забив третій м'яч парижан, а на 86-й хвилині Фабіан Руїс встановив остаточний рахунок 4:2.

Забарний вийшов на заміну у другому таймі

Український захисник розпочав зустріч на лаві запасних. На 59-й хвилині головний тренер ПСЖ Луїс Енріке випустив Забарного замість Маркіньоса, який отримав травму.

За відведений час захисник збірної України здійснив 22 дотики до м’яча та виконав 17 точних передач із 20. Точність його передач склала 85%. Портал SofaScore оцінив гру Забарного в 6,5 бала.

Футболіст збірної України допоміг ПСЖ перемогти ''Барселону'' у Лізі чемпіонів у матчі із шістьма голами. Відео

Забарний отримав оцінку 6,5

Загалом за французький гранд у цьому сезоні Ілля взяв участь у 4 матчах (з них 3 у стартовому складі), провівши на полі 312 хвилин, і забив 1 гол.

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