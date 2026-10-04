Футболіст збірної Угорщини виправдався за ''російський рай'' після гри з Україною. Відео

Захисник збірної Угорщини та англійського "Ліверпуля" Мілош Керкез прокоментував скандал, що розгорівся після матчу Ліги націй проти України. Футболіст заявив, що не підтримує жодної агресії та не може відповідати за дії свого батька.

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Ця історія набула широкого резонансу після поєдинку "Угорщина — Україна", який відбувся 28 вересня і завершився перемогою українців з рахунком 1:0. Наприкінці зустрічі на полі сталася масова бійка. Одним із її учасників став Керкез, який під час конфлікту схопив за футболку півзахисника збірної України Віктора Циганкова.

Наступного дня батько футболіста Себастьян Керкез опублікував у Instagram кадр цього епізоду. Допис супроводжувався композицією "Russian Paradise" російських виконавців Noggano та АК-47. У пісні звучать слова про "російський рай", що викликало обурення серед українських уболівальників. Пізніше публікацію було видалено, проте вона встигла широко поширитися в соціальних мережах.

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Після цього як сам футболіст, так і його батько опинилися в базі сайту "Миротворець". В описі зазначалося, що вони нібито підтримують російську агресію проти України.

Кілька днів Керкез не коментував ситуацію. Після матчу Ліги націй проти Грузії захисник дав інтерв’ю угорським ЗМІ Telex та 24.hu, в якому відкинув звинувачення.

"Я ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримую жодної агресії. Я не та людина, яка вважає прийнятним те, що завдає шкоди іншим. Під час футбольного матчу завжди є напруга, а в грі проти України я лише захищав нашого капітана і свого друга. Я вчинив би так само проти будь-якого іншого суперника. Крім того, важливо розуміти, що мій батько – це не я. Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки", – сказав Керкез.

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Ситуацію також прокоментував капітан збірної Угорщини та партнер Керкеза по "Ліверпулю" Домінік Собослаї. Він іронічно відгукнувся про товариша по команді, зазначивши, що той "не найрозумніша людина у світі", проте завжди повністю віддається грі.

Додатковою проблемою для угорської команди стала відсутність Керкеза в найближчому матчі проти України. У грі з Грузією захисник отримав другу жовту картку в поточному розіграші Ліги націй і автоматично заробив дискваліфікацію.

Матч-відповідь Україна – Угорщина відбудеться 5 жовтня у словацькому Трнаві. Керкез не зможе взяти участь у цій зустрічі.