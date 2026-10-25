Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Хто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витрат1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витратІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоУ мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збігУ мережі заговорили про "прокляття" України після Дитячого Євробачення 2026 і помітили цікавий збігВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоРосійський дрон атакував "Епіцентр" у Полтаві, є постраждалаРосійський дрон атакував "Епіцентр" у Полтаві, є постраждалаЧому в Україні можуть мобілізувати хлопців до 25 років: юрист пояснив законодавчу колізіюЧому в Україні можуть мобілізувати хлопців до 25 років: юрист пояснив законодавчу колізіюНеймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. ВідеоНеймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео

Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
729
Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео
Момент стався на 5-й хвилині матчу

Захисника "Карпат" Жана Педрозу вилучили вже на п’ятій хвилині виїзного матчу 11-го туру УПЛ проти "Чорноморця". Бразилець ударив головою в груди півзахисника одеського клубу Іллі Пушкарєва, повторивши епізод за участю Зінедіна Зідана у фіналі чемпіонату світу 2006 року.

Інцидент стався на самому початку матчу 25 жовтня. Після ігрового зіткнення, під час якого Ілля схопив за шорти бразильського суперника, той підвівся з газону й вирішив помститися українцю. Захисник "Карпат" різко подався вперед і боднув суперника головою в груди.

Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео

Пушкарєв упав на газон. Джерело: Кадр із відео

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
4,3 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
4,3 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,4 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
3,4 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
Максим ІншаковМаксим Іншаков
3,0 т.
Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера
3,0 т.
Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Футболіст "Чорноморця" впав на поле, після чого арбітр показав Педрозу пряму червону картку. Львівська команда залишилася в меншості вже на п'ятій хвилині матчу.

Схожий епізод стався у фіналі чемпіонату світу 2006 року між збірними Франції та Італії. На 110-й хвилині додаткового часу капітан французів Зінедін Зідан ударив головою в груди італійського захисника Марко Матерацці після словесної перепалки. Суддя вилучив Зідана, який проводив останній матч у професійній кар'єрі.

Футболіст в УПЛ повторив легендарний вчинок Зідана і отримав червону картку. Відео

Зідан ударив Матерацці

Франція згодом поступилася Італії в серії пенальті. Епізод за участю Зідана став одним із найвідоміших моментів в історії чемпіонатів світу.

Попри раннє вилучення Педрозу, "Карпати" змогли зберегти свої ворота недоторканними. Львів'яни провели решту матчу вдесятьох і завершили зустріч із "Чорноморцем" з рахунком 0:0.

Схожі теми
Прем'єр-ліга УкраїниФК КарпатиФК Чорноморець
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!