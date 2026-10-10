Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Чума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги СШАЧума в Росії є, але лякає інше: Курносова пояснила, чому Путін відмовиться від допомоги СШАМолодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото париМолодша на 29 років кохана Бреда Пітта в мереживній сукні затьмарила всіх на червоній доріжці. Романтичні фото пари"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. Фото"Бо заважав спати": на Прикарпатті 18-річна матір забила до смерті семимісячного сина. Фото"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеля"Зараз не час послаблювати тиск на Росію": у Європі відреагували на рішення Трампа щодо російського дизеляРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. ФотоРосія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. ФотоУкраїнські дрони закрили московські аеропорти: Путіну довелося повертатися з Туркменістану через Санкт-ПетербургУкраїнські дрони закрили московські аеропорти: Путіну довелося повертатися з Туркменістану через Санкт-ПетербургДональд ТрампУкраїні передали "рішучу вимогу" Трампа припинити удари по російських НПЗ – DW"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля"Повна зрада": сенатори-демократи розкритикували угоду Трампа з Путіним щодо дизеля"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Відео"Зеленський ніколи не укладає угод": Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. ВідеоФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. ВідеоФутболіста збірної України вигнали з поля у чемпіонаті Англії. Відео

Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 570
Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео
Луїс Діас віддав пас назад на воротаря Мануеля Нойєра, однак воротар невдало обробив м'яч

Півзахисник "Аугсбурга" Робін Фелльхауер вразив ворота "Баварії" на початку матчу 5-го туру німецької Бундесліги. Його гол став найшвидшим за всю історію чемпіонату, який проводиться з 1963 року.

Епізод стався одразу після стартового свистка. "Баварія" розіграла м'яч із центру поля, Луїс Діас зробив передачу назад на воротаря Мануеля Нойєра, однак воротар невдало обробив м'яч і спробував вибити його через суперника, що набігав.

Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео

Нойєр невдало обробив м'яч

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 17,7 т.
"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт Мудрику
icon 17,7 т.
"Не зможе". Де Дзербі виніс вердикт Мудрику
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 12,5 т.
Стало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з Вайлдером
icon 12,5 т.
Стало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з Вайлдером
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 10,9 т.
Нідерланди не пустили збірну Росії на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
icon 10,9 т.
Нідерланди не пустили збірну Росії на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Фелльхауер встиг перешкодити винесенню м'яча, заволодів ним і відправив його у порожні ворота. Різні спортивні джерела зафіксували час голу в діапазоні від 6 до 8,4 секунди після початку матчу.

Попередні рекорди належали Каріму Белларабі та Кевіну Фолланду. Перший забив на дев'ятій секунді у 2014 році, другий повторив це досягнення у 2015-му. Примітно, що Фолланд також відзначився у матчі проти "Баварії", коли її ворота захищав Нойєр.

Після швидкого пропущеного м'яча мюнхенці активно атакували. За матч команда завдала 29 ударів по воротах, а показник очікуваних голів (xG) перевищив 5,0. При цьому арбітри після перевірок за допомогою системи VAR скасували чотири голи "Баварії" через офсайд: двічі відзначитися не дозволили Луїсу Діасу, а також не зарахували голи Ісмаелю Сайбарі та Сержа Гнабрі.

У другому таймі Сайбарі зрівняв рахунок після передачі Гаррі Кейна. На 64-й хвилині Родрігу Рібейру знову вивів "Аугсбург" уперед, скориставшись тим, що Нойєр невдало відбив дальній удар. На 80-й хвилині Натаніель Браун після другої передачі Кейна встановив остаточний рахунок: 2:2.

Після матчу Фелльхауер іронічно висловився про роботу VAR, подякувавши системі відеоповторів. За його словами, без втручання відеоарбітрів "Аугсбург" міг програти з рахунком 2:6.

Футболіст у чемпіонаті Німеччини забив найшвидший гол в історії. Відео

Фельхауер забив швидкий гол

Схожі теми
Чемпіонат НімеччиниНімеччинаФК БаваріяМануель НоєрМануель Ноєр
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись