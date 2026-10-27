Футболіст ''Динамо'' розплакався перед трибунами після того, що сталося в матчі з ''Шахтарем'' у Кубку України. Відео

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко не стримав сліз після поразки (0:3) від донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Кубка України. 21-річний футболіст підійшов до трибуни з уболівальниками столичного клубу на "Арені Львів" і попросив вибачення за вилучення, після якого його команда залишилася в меншості.

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Зустріч завершилася з рахунком 0:3. Ключовий епізод стався на 30-й хвилині, коли Михавко отримав пряму червону картку за удар рукою у боротьбі з півзахисником "Шахтаря" Олегом Очеретьком.

На той момент рахунок залишався нічийним, однак киянам належало провести більшу частину матчу вдесятьох.

Після фінального свистка захисник підійшов до вболівальників "Динамо" і зі сльозами на очах звернувся до них.

Пізніше в інтерв’ю УПЛ ТВ він визнав свою відповідальність за поразку та кілька разів перепросив у вболівальників і партнерів по команді.

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"Насамперед я хотів би перепросити у вболівальників, адже це був мій необдуманий вчинок, через який я залишив команду в меншості", – заявив Михавко.

Футболіст також зазначив, що усвідомлює наслідки свого вчинку та вважає вилучення головною причиною невдачі киян.

"Я розумію, що це чиста поразка через мою червону картку. Я дуже-дуже сильно перепрошую. Розумію, що це ніяк не вплине на сьогоднішній результат, але хотів сказати, що це буде один із тих моментів у кар’єрі, який стане уроком", – додав захисник.

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