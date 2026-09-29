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Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео
Поєдинок у Лізі націй завершився нульовою нічиєю

Вболівальники збірної Фінляндії влаштували акцію проти режиму Олександра Лукашенка під час матчу Ліги націй із Білоруссю в Гельсінкі. Перед початком зустрічі футбольні вболівальники освистали державний гімн Білорусі, а на трибунах з’явився банер із зображенням Лукашенка у вигляді таргана.

Матч 2-го туру Ліги націй УЄФА між Фінляндією та Білоруссю відбувся 29 вересня на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. На одному із секторів фінські вболівальники розмістили зображення Олександра Лукашенка, якого показали у вигляді огидної комахи, затиснутої кігтями сови. Поруч був розміщений напис "Твій день настане".

Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Банер на матчі Білорусь — Фінляндія

Державний гімн Білорусі перед початком зустрічі супроводжувався свистом з боку фінських уболівальників. Акція стала частиною реакції вболівальників на проведення матчу у Фінляндії.

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Під час акції вболівальники також скандували "Путін – х*йло"

Спочатку Футбольна асоціація Фінляндії планувала провести домашню зустріч із Білоруссю на нейтральному полі. У травні було оголошено, що гра відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Україна виступила проти проведення матчу у Фінляндії, а посольство України надіслало дипломатичну ноту до фінського МЗС.

Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Фанати освистали гімн Білоруссі

Джерело: Кадр з відео

Фінська федерація при цьому заявила про підтримку України та вирішила використати матч для збору допомоги. Чистий дохід від продажу квитків має бути спрямований на підтримку українців, а під час зустрічі також проводилися збори коштів та необхідних товарів.

Збірна Фінляндії також підготувала окрему акцію перед грою. Футболісти вийшли на розминку у футболках з написом "We Stand for Peace" ("Ми виступаємо за мир").

Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Нападник збірної Фінляндії № 08 Робін Лод розминається у футболці з написом «Ми за мир» перед матчем Ліги націй УЄФА

Крім того, глядачам роздали 1500 соняшників на знак солідарності з Україною.

Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Вболівальники збірної Фінляндії на матчі проти Білорусі

Сам матч завершився з рахунком 0:0. Для Фінляндії це був другий матч у групі C1: у першому турі команда розгромила Сан-Марино з рахунком 7:0, тоді як Білорусь розпочала турнір із поразки від Албанії 0:2.

Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Матч Фінляндія — Білорусь завершився з рахунком 0:0

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