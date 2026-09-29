Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та вивісили плакат із Лукашенком-тарганом. Фото та відео

Вболівальники збірної Фінляндії влаштували акцію проти режиму Олександра Лукашенка під час матчу Ліги націй із Білоруссю в Гельсінкі. Перед початком зустрічі футбольні вболівальники освистали державний гімн Білорусі, а на трибунах з’явився банер із зображенням Лукашенка у вигляді таргана.

Відео дня

Матч 2-го туру Ліги націй УЄФА між Фінляндією та Білоруссю відбувся 29 вересня на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. На одному із секторів фінські вболівальники розмістили зображення Олександра Лукашенка, якого показали у вигляді огидної комахи, затиснутої кігтями сови. Поруч був розміщений напис "Твій день настане".

Державний гімн Білорусі перед початком зустрічі супроводжувався свистом з боку фінських уболівальників. Акція стала частиною реакції вболівальників на проведення матчу у Фінляндії.

Під час акції вболівальники також скандували "Путін – х*йло"

Спочатку Футбольна асоціація Фінляндії планувала провести домашню зустріч із Білоруссю на нейтральному полі. У травні було оголошено, що гра відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Україна виступила проти проведення матчу у Фінляндії, а посольство України надіслало дипломатичну ноту до фінського МЗС.

РЕКЛАМА

Фінська федерація при цьому заявила про підтримку України та вирішила використати матч для збору допомоги. Чистий дохід від продажу квитків має бути спрямований на підтримку українців, а під час зустрічі також проводилися збори коштів та необхідних товарів.

Збірна Фінляндії також підготувала окрему акцію перед грою. Футболісти вийшли на розминку у футболках з написом "We Stand for Peace" ("Ми виступаємо за мир").

Головні історії дня

Крім того, глядачам роздали 1500 соняшників на знак солідарності з Україною.

Сам матч завершився з рахунком 0:0. Для Фінляндії це був другий матч у групі C1: у першому турі команда розгромила Сан-Марино з рахунком 7:0, тоді як Білорусь розпочала турнір із поразки від Албанії 0:2.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА