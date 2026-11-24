Чемпіонки Росії з лижних гонок Наталія Терентьєва, Дар’я Непряєва та Савелій Коростельов зможуть виступити на етапі Кубка світу з лижних гонок у фінській Руці, який відбудеться 27-29 листопада. Фінська влада підтвердила організаторам, що нові обмеження на в’їзд російських спортсменів не поширюються на цих трьох лижників.

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Про це 24 листопада повідомила Федерація лижного спорту Фінляндії. Решта російських спортсменів, заявлених на змагання, відмовилися від участі.

Згідно з роз’ясненнями державних органів, Терентьєва, Непряєва та Коростельов можуть в’їхати до Фінляндії, попри обмеження, що набули чинності 16 листопада. Вони поширюються на російських спортсменів та інших фахівців спортивної галузі, зокрема тих, хто отримав нейтральний статус. Заборона діє незалежно від країни прибуття росіян і від того, чи прямують вони через Фінляндію до інших держав Шенгенської зони.

Рішення про обмеження в’їзду уряд Фінляндії ухвалив 12 листопада. Водночас допуск спортсменів до міжнародних змагань і дозвіл на в’їзд до країни регулюють різні інстанції.

Голова Федерації лижного спорту Фінляндії Сирпа Коркатті заявила, що організація не підтримує повернення російських і білоруських спортсменів у міжнародний спорт до завершення війни в Україні.

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Вона подякувала уряду країни за вжиті заходи, які дали змогу суттєво обмежити в’їзд російських представників спортивної галузі. За словами Коркатті, фінська федерація також проводила консультації з Міжнародною федерацією лижного спорту (FIS) та іншими скандинавськими країнами.

Виконавча директорка федерації Марлеена Валтасола пояснила, що організатори змагань зобов’язані дотримуватися правил FIS і обов’язкових рішень Спортивного арбітражного суду (CAS). Питання видачі віз і дозволу на в’їзд належать до компетенції фінських державних органів.

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Фінська федерація й організатори етапу в Руці підтримували постійний зв’язок із FIS із цього питання. За словами Валтасоли, міжнародна федерація підтвердила, що поважає візові та міграційні правила країни-господарки.

Валтасола також наголосила, що головне завдання фінської федерації полягає в тому, щоб забезпечити національним спортсменам можливість тренуватися, виступати й займатися професійною діяльністю на міжнародному рівні.