Феноменальний гол футболіста збірної України викликав фурор у Німеччині. Відео

Український півзахисник Богдан Оліченко претендує на клубну нагороду "Баварії" за найкращий гол вересня. 19-річний футболіст відзначився прямим ударом з кутового у матчі дублюючого складу мюнхенців проти "Айхштетта", перекинувши м’яч через воротаря та відправивши його у ближній кут.

Відео дня

Матч сьомого туру Регіональної ліги Німеччини завершився розгромною перемогою "Баварії-2" з рахунком 3:0. Оліченко відкрив рахунок на 19-й хвилині, виконавши так званий "сухий лист": після удару з кутового м'яч по високій дузі перелетів через воротаря суперників Даніеля Мартіна й опустився у сітку воріт.

Відео ефектного голу привернуло увагу медіаслужби клубу. Українця включили до списку претендентів на нагороду, де його суперниками стали футболісти основної команди "Баварії" Альфонсо Девіс, Джамал Мусіала та Майкл Олісе, а також представниця жіночого складу Момоко Танікава.

Оліченко приєднався до системи "Баварії" у 2022 році, перейшовши з академії донецького "Шахтаря". У Німеччині він пройшов юнацькі команди U-16, U-17 та U-19, після чого отримав можливість виступати за другу команду мюнхенського клубу. Його контракт із німецьким грандом діє до літа 2027 року.

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У сезоні 2024/2025 півзахисник грав за "Баварію" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. У матчі проти португальського "Спортинга", що завершився з рахунком 3:3, українець забив перший гол у турнірі та заробив пенальті. За той сезон він записав на свій рахунок чотири голи та чотири результативні передачі.

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Оліченко також виступає за юнацьку збірну України. Влітку 2026 року він брав участь у чемпіонаті Європи U-19, на якому українська команда дійшла до півфіналу.