Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру КиєваБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуКиїв повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтняНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineІлюстрація - відключення світла в УкраїніУкраїнці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіониМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФАМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процес"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процесНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. ФотоНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
885
Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ
Сам фахівець уже підтвердив своє призначення

Олександр Петраков погодився стати головним тренером криворізького "Кривбасу", який посідає останнє місце в Прем’єр-лізі України. 69-річний фахівець змінить нідерландця Патріка ван Леувена, який залишив клуб після рішення керівництва припинити співпрацю.

Про свою згоду очолити команду Петраков повідомив в інтерв’ю виданню "Український футбол". За словами тренера, домовленості було досягнуто після тривалих переговорів із президентом клубу Костянтином Караманіцем.

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Олександр Петраков

"Два дні тому я поспілкувався з президентом "Кривбасу". Ми розмовляли п’ять годин. Потім усе так швидко закрутилося. Він попросив мене допомогти команді, і я погодився", – розповів фахівець.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
25,0 т.
Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок
25,0 т.
Зіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубок
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
12,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
12,8 т.
Штучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
4,4 т.
"З нею пов’язані негативні моменти": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від фігурного катання
4,4 т.
"З нею пов’язані негативні моменти": у Росії винесли вердикт "новій коханці Путіна" після відсторонення від фігурного катання
Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Петраков очолював збірну України

На момент призначення криворізький клуб посідає 16-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Після семи проведених матчів у "Кривбасу" п’ять очок. У попередньому турі команда на своєму полі поступилася черкаському ЛНЗ з рахунком 0:3.

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Олександр Петраков

Петракову доведеться працювати зі складом, у якому багато молодих футболістів. Водночас після відходу ван Леувена тренерський штаб майже повністю оновився. За словами нового наставника, у клубі залишилися тренер з фізичної підготовки, аналітик і тренер воротарів.

Одним із помічників Петракова стане Сергій Попов, колишній захисник "Шахтаря" та збірної України. Інших подробиць про формування нового тренерського штабу фахівець поки не повідомив.

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Олександр Петраков під час виконання гімну.

Конкретних завдань перед новим наставником керівництво ще не визначило. Насамперед Петраков має намір розібратися у стані футболістів і налагодити гру команди.

"Звичайно, потрібно стабілізувати склад і гру команди. Але як я можу зараз говорити про конкретні завдання, якщо ще нікого не знаю і не бачив?" – зазначив тренер.

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Олександр Петраков

Уже 25 жовтня "Кривбас" проведе наступний матч чемпіонату проти чернівецької "Буковини". Зустріч 10-го туру УПЛ відбудеться в Кам’янці-Подільському на стадіоні імені Григорія Тонкочеєва, початок заплановано на 13:00.

Екстренер збірної України очолить останню команду УПЛ

Колишній тренер збірної України

 

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Петраков очолював національну збірну України з футболу з серпня 2021 року до грудня 2022 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 15 матчів, у яких здобули шість перемог, сім разів зіграли внічию та двічі програли.

Перед 2023 роком Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила припинити співпрацю з Петраковим. Контракт із ним, термін дії якого завершився 31 грудня 2022-го, продовжувати не стали.

Схожі теми
Прем'єр-ліга УкраїниФК КривбасОлександр ПетраковОлександр Петраков
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел