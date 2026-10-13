Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео

Півзахисник тернопільської "Ниви" Артем Габелок вразив ворота "Колоса-2" ударом приблизно з 45 метрів у матчі 11-го туру Першої ліги України. Зустріч відбулася 11 жовтня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

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Інцидент стався на 65-й хвилині, коли "Нива" вела 1:0. Габелок розіграв м'яч із нападником Андрієм Борячуком, після чого помітив, що голкіпер гостей Сергій Погорелий вийшов далеко за межі воріт. Півзахисник пробив практично з центрального кола, перекинув воротаря і відправив м'яч у сітку, збільшивши перевагу тернопільської команди до двох голів.

40-річний Погорелий спробував повернутися у ворота й завадити голу, однак не встиг зупинити м’яч. Гол Габелка став одним із найяскравіших епізодів матчу.

Обидва учасники комбінації приєдналися до "Ниви" влітку 2026 року як вільні агенти. Габелок і Борячук раніше були пов’язані з донецьким "Шахтарем": перший пройшов академію клубу, а другий також виступав за команду.

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Габелок виступав за юнацьку та молодіжну збірні України. У 2015 році він брав участь у молодіжному чемпіонаті світу, де зіграв у трьох матчах, а в поєдинку 1/8 фіналу проти Сенегалу реалізував післяматчевий пенальті.

У своїй клубній кар'єрі півзахисник також виступав за латвійський "Спартак" з Юрмали, з яким став чемпіоном країни, полтавську "Ворсклу" та вірменський "Пюнік". У складі "Ворскли" він дебютував у вищому дивізіоні чемпіонату України та брав участь у матчах Ліги Європи.

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Відео голу Габелка опубліковано в огляді матчу "Нива" Тернопіль – "Колос-2".