Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. Відео"Будуть хороші рішення на цьому тижні": Зеленський озвучив амбітну мету щодо переговорних кластерів ЄС для України. ВідеоУ Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відеоУ Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу: усі подробиці. Фото і відеоІлюстрація - сумна літня жінка зі смартфоном в рукахЗ 00:00 14 жовтня мобільний оператор змінить вартість тарифів: кому доведеться платити більшеДіти лишились без матері: на фронті загинула операторка FPV-дронів з позивним "Демон"Діти лишились без матері: на фронті загинула операторка FPV-дронів з позивним "Демон"Ілюстрація - жінка в супермакетіПопулярний овоч подорожчав утричі: як змінилися ціни на продукти в УкраїніЯк одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"Депутат "роздув" площу нерухомості в Києві з 55 до 1000 кв.м: як одіозний "Шутерс" Баленка став юридичним "монстром"У Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадалиУ Кремлі сказали, коли може відбутись наступний раунд "консультацій" США та РФ: про Україну теж згадалиЄвросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означаєЄвросоюз офіційно відкрив другий і третій кластери у перемовинах про вступ України: що це означаєУ Києві російський дрон влучив у офісну будівлю на рівні 6 поверху: що відомо про наслідкиУ Києві російський дрон влучив у офісну будівлю на рівні 6 поверху: що відомо про наслідкиРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 рокиРаптово помер переможець "Ліги сміху" Олександр "Веня" Венедчук: йому було 32 роки

Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 423
Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео
Поєдинок завершився з рахунком 3:1

Півзахисник тернопільської "Ниви" Артем Габелок вразив ворота "Колоса-2" ударом приблизно з 45 метрів у матчі 11-го туру Першої ліги України. Зустріч відбулася 11 жовтня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео

"Нива" виграла з рахунком 3:0. Джерело: ФК "Нива"

Інцидент стався на 65-й хвилині, коли "Нива" вела 1:0. Габелок розіграв м'яч із нападником Андрієм Борячуком, після чого помітив, що голкіпер гостей Сергій Погорелий вийшов далеко за межі воріт. Півзахисник пробив практично з центрального кола, перекинув воротаря і відправив м'яч у сітку, збільшивши перевагу тернопільської команди до двох голів.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 8,0 т.
Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу
icon 8,0 т.
Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 7,3 т.
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою
icon 7,3 т.
Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 7,2 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою
icon 7,2 т.
Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

40-річний Погорелий спробував повернутися у ворота й завадити голу, однак не встиг зупинити м’яч. Гол Габелка став одним із найяскравіших епізодів матчу.

Обидва учасники комбінації приєдналися до "Ниви" влітку 2026 року як вільні агенти. Габелок і Борячук раніше були пов’язані з донецьким "Шахтарем": перший пройшов академію клубу, а другий також виступав за команду.

Габелок виступав за юнацьку та молодіжну збірні України. У 2015 році він брав участь у молодіжному чемпіонаті світу, де зіграв у трьох матчах, а в поєдинку 1/8 фіналу проти Сенегалу реалізував післяматчевий пенальті.

Ексфутболіст збірної України забив у Тернополі приголомшливий гол із центру поля. Відео

Артем Габелок. Джерело: ФК "Нива"

У своїй клубній кар'єрі півзахисник також виступав за латвійський "Спартак" з Юрмали, з яким став чемпіоном країни, полтавську "Ворсклу" та вірменський "Пюнік". У складі "Ворскли" він дебютував у вищому дивізіоні чемпіонату України та брав участь у матчах Ліги Європи.

Відео голу Габелка опубліковано в огляді матчу "Нива" Тернопіль – "Колос-2".

Схожі теми
Перша ліга УкраїниУкраїнаТернопіль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись