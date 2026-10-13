Колишній півзахисник харківського "Металіста" Алехандро "Папу" Гомес відвідав Москву для участі в церемонії вручення премії, організованій місцевим "Спартаком". Під час візиту аргентинець заявив, що розраховує на швидке повернення російських клубів до єврокубків, відзначивши рівень місцевих футболістів та розвиток футбольної інфраструктури.

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"Сподіваюся, що Росія якомога швидше повернеться до єврокубків і продемонструє свій рівень. Тут є якісні гравці, розвинена футбольна інфраструктура. Тому я переконаний, що російський футбол швидко повернеться на звичний високий рівень", — сказав Гомес у коментарі російському пропагандистському телеканалу "Зірка".

Гомес виступав за "Металіст" у сезоні 2013/14. Український клуб придбав аргентинця в італійської "Катанії" приблизно за 7 млн євро, вигравши боротьбу за футболіста у низки європейських команд, серед яких були "Інтер", "Фіорентина" та мадридський "Атлетіко".

У Харкові півзахисник провів один сезон, зігравши 24 матчі у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м'ячі та шість результативних передач.

Однак період виступів в Україні Гомес згодом оцінював негативно. За словами аргентинця, він залишився незадоволений адаптацією до життя в країні та умовами поза межами футбольного поля.

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"У „Металісті" я грав лише заради грошей. В іншому це були суцільні страждання. Мені було важко адаптуватися, країна була зовсім іншою, а побут — складним", — зізнавався свого часу футболіст.

Сезон Гомеса в харківському клубі збігся з серйозними проблемами "Металіста". УЄФА відсторонила команду від участі в Лізі чемпіонів через скандал із договірним матчем, після чого у клубу виникли фінансові труднощі.

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Пізніше аргентинець став одним із ключових гравців італійської "Аталанти", де виступав протягом кількох сезонів і був капітаном команди.