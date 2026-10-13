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Ексфутболіст УПЛ, який "страждав в Україні", приїхав до Москви й захопився Росією. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
Ексфутболіст УПЛ, який "страждав в Україні", приїхав до Москви й захопився Росією. Відео
Гравець дав скандальне інтерв’ю російським пропагандистам

Колишній півзахисник харківського "Металіста" Алехандро "Папу" Гомес відвідав Москву для участі в церемонії вручення премії, організованій місцевим "Спартаком". Під час візиту аргентинець заявив, що розраховує на швидке повернення російських клубів до єврокубків, відзначивши рівень місцевих футболістів та розвиток футбольної інфраструктури.

"Сподіваюся, що Росія якомога швидше повернеться до єврокубків і продемонструє свій рівень. Тут є якісні гравці, розвинена футбольна інфраструктура. Тому я переконаний, що російський футбол швидко повернеться на звичний високий рівень", — сказав Гомес у коментарі російському пропагандистському телеканалу "Зірка".

Гомес виступав за "Металіст" у сезоні 2013/14. Український клуб придбав аргентинця в італійської "Катанії" приблизно за 7 млн євро, вигравши боротьбу за футболіста у низки європейських команд, серед яких були "Інтер", "Фіорентина" та мадридський "Атлетіко".

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Ексфутболіст УПЛ, який ''страждав в Україні'', приїхав до Москви й захопився Росією. Відео

Папу Гомес дав інтерв’ю російським ЗМІ. Джерело: Кадр із відео

У Харкові півзахисник провів один сезон, зігравши 24 матчі у всіх турнірах. На його рахунку чотири забиті м'ячі та шість результативних передач.

Однак період виступів в Україні Гомес згодом оцінював негативно. За словами аргентинця, він залишився незадоволений адаптацією до життя в країні та умовами поза межами футбольного поля.

"У „Металісті" я грав лише заради грошей. В іншому це були суцільні страждання. Мені було важко адаптуватися, країна була зовсім іншою, а побут — складним", — зізнавався свого часу футболіст.

Ексфутболіст УПЛ, який ''страждав в Україні'', приїхав до Москви й захопився Росією. Відео

Папу Гомес виступав за "Металіст"

Сезон Гомеса в харківському клубі збігся з серйозними проблемами "Металіста". УЄФА відсторонила команду від участі в Лізі чемпіонів через скандал із договірним матчем, після чого у клубу виникли фінансові труднощі.

Пізніше аргентинець став одним із ключових гравців італійської "Аталанти", де виступав протягом кількох сезонів і був капітаном команди.

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