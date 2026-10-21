Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Девід Хей назвав Олександра Усика (25-0, 16 КО) майже ідеальним боксером, який не припускається помилок. За словами уродженця Лондона, українець на голову вищий за своїх суперників, адже робить на рингу лише те, чого вимагає ситуація.

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Таку думку Хей висловив в інтерв’ю YouTube-каналу TalkSport Boxing. Колишній суперник Володимира Кличка наголосив, що Усик стоїть значно вище за своїх співвітчизників Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) та Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО), які минулої суботи провели реванш.

"Різниця в майстерності між Усиком і Дюбуа полягає в тому, що за набором навичок Деніель перебуває приблизно на тому самому рівні, що й Уордлі. Усик – це боєць, який не припускається помилок. Усе, що він робить, має сенс. Я жодного разу не помічав у нього якихось поганих звичок. З іншого боку, Дюбуа чудово опанував усі базові навички. Він неймовірно витривалий, сильний, габаритний, стійкий – він постійно йде вперед", – сказав Хей.

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Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у травні, коли переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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