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Джиму "виключили" зі збірної України

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
957
Джиму "виключили" зі збірної України
Титулована біатлоністка не візьме участі у стартових гонках

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима не потрапила до складу збірної України з біатлону на стартові етапи сезону 2026/27. Федерація біатлону України затвердила заявки на Кубок світу та Кубок IBU: прізвища досвідченої спортсменки немає в жодному зі списків.

Основна команда розпочне сезон на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, який відбудеться з 26 по 29 листопада. До жіночої заявки увійшли Кристина Дмитренко, Олена Городна, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Тетяна Тарасюк.

Джиму ''виключили'' зі збірної України

Жіноча збірна України. Джерело: ФБУ

На Кубку IBU у шведському Ідре-Ф’єлле Україну представлять Дар’я Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас. Таким чином, Джима не отримала місця ні в основній, ні в резервній команді на перші змагання нового сезону.

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Чоловічу збірну на Кубку світу представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський. До заявки на Кубок IBU потрапили Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Володимир Аксюта та Сергій Супрун.

Джиму ''виключили'' зі збірної України

Чоловіча збірна України. Джерело: ФБУ

Серед змін у чоловічій команді варто відзначити повернення Підручного, який пропустив заключну частину попереднього сезону за станом здоров’я. Також до основної збірної включені Дудченко й Насико. Перший виграв контрольний масстарт у Норвегії, другий фінішував п’ятим.

Водночас Богдан Цимбал і Артем Тищенко, які виступали на етапах Кубка світу наприкінці минулого сезону, розпочнуть нову кампанію у складі команди на Кубку IBU.

Джиму ''виключили'' зі збірної України

Юлія Джима. Джерело: biathlon.com.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, Джима не вирушила разом із жіночою збірною України з біатлону на підготовчий збір у фінське Вуокатті. За інформацією Biathlonnews, 36-річна киянка продовжує тренуватися за індивідуальною програмою у словенській Поклюці та австрійському Обертилліасі.

Джиму ''виключили'' зі збірної України

Юлія Джима. Джерело: biathlon.com.ua

24 жовтня Федерація біатлону України представила форму національної збірної на сезон 2026/2027. У дизайні використано синій і білий кольори, золотисті акценти та український орнамент.

Джиму ''виключили'' зі збірної України

Наші спортсмени в новому сезоні виступатимуть у новій екіпіровці. Джерело: ФБУ

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