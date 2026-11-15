Джиму ''виключили'' зі збірної України

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима не потрапила до складу збірної України з біатлону на стартові етапи сезону 2026/27. Федерація біатлону України затвердила заявки на Кубок світу та Кубок IBU: прізвища досвідченої спортсменки немає в жодному зі списків.

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Основна команда розпочне сезон на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, який відбудеться з 26 по 29 листопада. До жіночої заявки увійшли Кристина Дмитренко, Олена Городна, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина та Тетяна Тарасюк.

На Кубку IBU у шведському Ідре-Ф’єлле Україну представлять Дар’я Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас. Таким чином, Джима не отримала місця ні в основній, ні в резервній команді на перші змагання нового сезону.

Чоловічу збірну на Кубку світу представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський. До заявки на Кубок IBU потрапили Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Володимир Аксюта та Сергій Супрун.

Серед змін у чоловічій команді варто відзначити повернення Підручного, який пропустив заключну частину попереднього сезону за станом здоров’я. Також до основної збірної включені Дудченко й Насико. Перший виграв контрольний масстарт у Норвегії, другий фінішував п’ятим.

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Водночас Богдан Цимбал і Артем Тищенко, які виступали на етапах Кубка світу наприкінці минулого сезону, розпочнуть нову кампанію у складі команди на Кубку IBU.

Як повідомляв OBOZ.UA, Джима не вирушила разом із жіночою збірною України з біатлону на підготовчий збір у фінське Вуокатті. За інформацією Biathlonnews, 36-річна киянка продовжує тренуватися за індивідуальною програмою у словенській Поклюці та австрійському Обертилліасі.

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